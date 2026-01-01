PocketBase zawiera bazę danych SQLite w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianie użytkowników (e-mail/hasło i OAuth2), przechowywanie plików oraz panel administracyjny w jednym pliku binarnym Go. Automatycznie generuje interfejsy API REST i WebSocket dla każdej tworzonej kolekcji, dzięki czemu możesz w ciągu kilku minut stworzyć działający backend od zera, bez uruchamiania oddzielnych usług.

Samodzielne hostowanie PocketBase na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wszystkimi danymi użytkowników i rekordami aplikacji, eliminuje opłaty za usługi BaaS w chmurze naliczane za każde żądanie i zapewnia Ci stały, zawsze aktywny serwer z przewidywalnymi kosztami w miarę skalowania Twojej aplikacji.