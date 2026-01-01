Wdróż PocketBase jednym kliknięciem.
Backend open source w jednym pliku wykonywalnym — baza danych czasu rzeczywistego, uwierzytelnianie, przechowywanie plików i interfejs administratora dostępne od razu po instalacji.
Wybierz plan VPS dla PocketBase
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PocketBase
PocketBase zawiera bazę danych SQLite w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianie użytkowników (e-mail/hasło i OAuth2), przechowywanie plików oraz panel administracyjny w jednym pliku binarnym Go. Automatycznie generuje interfejsy API REST i WebSocket dla każdej tworzonej kolekcji, dzięki czemu możesz w ciągu kilku minut stworzyć działający backend od zera, bez uruchamiania oddzielnych usług.
Samodzielne hostowanie PocketBase na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wszystkimi danymi użytkowników i rekordami aplikacji, eliminuje opłaty za usługi BaaS w chmurze naliczane za każde żądanie i zapewnia Ci stały, zawsze aktywny serwer z przewidywalnymi kosztami w miarę skalowania Twojej aplikacji.
Główne cechy PocketBase
Baza danych czasu rzeczywistego
Kolekcje oparte na SQLite z automatycznymi interfejsami API REST i WebSocket pozwalają subskrybować zmiany danych na żywo bez pisania ani jednej linii kodu backendu.
Wbudowane uwierzytelnianie
Rejestracja za pomocą adresu e-mail i hasła oraz dostawcy OAuth2 (Google, GitHub i inne) są wstępnie skonfigurowani, eliminując potrzebę oddzielnej usługi tożsamości.
Pamięć plików
Przesyłaj i udostępniaj pliki bezpośrednio przez PocketBase z automatyczną zmianą rozmiaru obrazów, lub podłącz kubełek kompatybilny z S3 dla skalowalnej pamięci zewnętrznej.
Panel administracyjny
Wbudowany interfejs użytkownika sieci web umożliwia zarządzanie kolekcjami, przeglądanie rekordów, konfigurowanie dostawców uwierzytelniania i monitorowanie aktywności bez pisania zapytań do bazy danych.
Haki JavaScript
Dodaj niestandardową walidację, logikę biznesową i rozszerzenia tras API za pomocą JavaScript — bez konieczności rekompilacji, zmiany są stosowane natychmiast.
Dlaczego warto uruchomić PocketBase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.