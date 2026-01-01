pretix to bogata w funkcje platforma biletowa typu open source, stworzona specjalnie dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą sprzedawać bilety bez płacenia opłat za bilet komercyjnym usługom, takim jak Eventbrite czy Ticketmaster. Zbudowana i utrzymywana przez pretix GmbH w Niemczech, obsługuje tysiące wydarzeń na całym świecie — od małych warsztatów po duże konferencje i festiwale — i jest zaprojektowana tak, aby radzić sobie z dużym ruchem w momentach sprzedaży biletów bez awarii.

Samodzielne hostowanie pretix na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi uczestników, konfiguracją płatności i przychodami. Zamiast oddawać procent od każdego biletu zewnętrznej bramce płatności, płacisz stałą opłatę hostingową — i pozostajesz w pełni zgodny z RODO, przechowując dane osobowe w zarządzanej przez Ciebie infrastrukturze.