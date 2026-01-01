Do 69% zniżki na pretix

Wdróż pretix jednym kliknięciem.

Platforma open source do sprzedaży biletów na konferencje, festiwale, warsztaty i wszelkie wydarzenia z biletem fizycznym lub cyfrowym.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż pretix jednym kliknięciem.

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Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z pretix

pretix to bogata w funkcje platforma biletowa typu open source, stworzona specjalnie dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą sprzedawać bilety bez płacenia opłat za bilet komercyjnym usługom, takim jak Eventbrite czy Ticketmaster. Zbudowana i utrzymywana przez pretix GmbH w Niemczech, obsługuje tysiące wydarzeń na całym świecie — od małych warsztatów po duże konferencje i festiwale — i jest zaprojektowana tak, aby radzić sobie z dużym ruchem w momentach sprzedaży biletów bez awarii.

Samodzielne hostowanie pretix na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi uczestników, konfiguracją płatności i przychodami. Zamiast oddawać procent od każdego biletu zewnętrznej bramce płatności, płacisz stałą opłatę hostingową — i pozostajesz w pełni zgodny z RODO, przechowując dane osobowe w zarządzanej przez Ciebie infrastrukturze.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy pretix

Elastyczna sprzedaż biletów

Sprzedawaj płatne, bezpłatne i oparte na darowiznach bilety z limitami, kuponami, wyborem miejsc i dostępnością zależną od czasu na wiele wydarzeń z jednego sklepu.

Wbudowane płatności

Natywne integracje ze Stripe, PayPal, SEPA, przelewem bankowym i wieloma innymi bramkami płatności — nie jest wymagany żaden zewnętrzny rynek wtyczek.

Plany miejsc

Wizualny interaktywny wybór miejsc z kategoriami, różnicowaniem cen i miejscami dostępnymi dla teatrów, sal i stadionów.

Rejestracja na miejscu

Towarzyszące aplikacje skanujące na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne walidują bilety z kodami QR przy wejściu, w tym tryb offline dla miejsc o słabej łączności.

Sklepy wielojęzyczne

Uruchom zlokalizowane sklepy z biletami w ponad 30 językach, z przetłumaczonymi wiadomościami e-mail, układami biletów i procesami realizacji transakcji, gotowe do użycia.

REST API i Webhooks

Zintegruj pretix z systemami CRM, księgowymi i drukowaniem identyfikatorów za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST i webhooków sterowanych zdarzeniami.

Dlaczego warto uruchomić pretix na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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