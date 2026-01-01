Wdróż pretix jednym kliknięciem.
Platforma open source do sprzedaży biletów na konferencje, festiwale, warsztaty i wszelkie wydarzenia z biletem fizycznym lub cyfrowym.
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Co możesz zbudować z pretix
pretix to bogata w funkcje platforma biletowa typu open source, stworzona specjalnie dla organizatorów wydarzeń, którzy chcą sprzedawać bilety bez płacenia opłat za bilet komercyjnym usługom, takim jak Eventbrite czy Ticketmaster. Zbudowana i utrzymywana przez pretix GmbH w Niemczech, obsługuje tysiące wydarzeń na całym świecie — od małych warsztatów po duże konferencje i festiwale — i jest zaprojektowana tak, aby radzić sobie z dużym ruchem w momentach sprzedaży biletów bez awarii.
Samodzielne hostowanie pretix na własnym VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi uczestników, konfiguracją płatności i przychodami. Zamiast oddawać procent od każdego biletu zewnętrznej bramce płatności, płacisz stałą opłatę hostingową — i pozostajesz w pełni zgodny z RODO, przechowując dane osobowe w zarządzanej przez Ciebie infrastrukturze.
Główne cechy pretix
Elastyczna sprzedaż biletów
Sprzedawaj płatne, bezpłatne i oparte na darowiznach bilety z limitami, kuponami, wyborem miejsc i dostępnością zależną od czasu na wiele wydarzeń z jednego sklepu.
Wbudowane płatności
Natywne integracje ze Stripe, PayPal, SEPA, przelewem bankowym i wieloma innymi bramkami płatności — nie jest wymagany żaden zewnętrzny rynek wtyczek.
Plany miejsc
Wizualny interaktywny wybór miejsc z kategoriami, różnicowaniem cen i miejscami dostępnymi dla teatrów, sal i stadionów.
Rejestracja na miejscu
Towarzyszące aplikacje skanujące na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne walidują bilety z kodami QR przy wejściu, w tym tryb offline dla miejsc o słabej łączności.
Sklepy wielojęzyczne
Uruchom zlokalizowane sklepy z biletami w ponad 30 językach, z przetłumaczonymi wiadomościami e-mail, układami biletów i procesami realizacji transakcji, gotowe do użycia.
REST API i Webhooks
Zintegruj pretix z systemami CRM, księgowymi i drukowaniem identyfikatorów za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST i webhooków sterowanych zdarzeniami.
Dlaczego warto uruchomić pretix na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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