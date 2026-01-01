Judge0 CE to otwarty system sędziowski online, który udostępnia proste API HTTP JSON do kompilowania i wykonywania kodu źródłowego w ponad 60 językach programowania, w tym C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust i Ruby. Każde zgłoszenie jest kompilowane i uruchamiane w pełni izolowanym, ograniczonym zasobowo środowisku sandbox, wykorzystującym przestrzenie nazw jądra Linux i cgroups, co zapobiega niekontrolowanym procesom, wyczerpaniu pamięci lub ucieczkom z systemu plików.

Samodzielne hostowanie Judge0 pozwala na tworzenie platform do oceny kodu, sędziów do programowania konkurencyjnego lub narzędzi edukacyjnych bez polegania na zewnętrznych usługach wykonawczych. Jesteś właścicielem API, kontrolujesz limity zapytań i przechowujesz wszystkie dane zgłoszeń na własnym serwerze VPS. Edycja CE jest darmowa i objęta licencją MIT, bez opłat za każde wykonanie, niezależnie od wolumenu.