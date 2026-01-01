Wdróż Judge0 CE jednym kliknięciem.
API do wykonywania kodu open source, które kompiluje i uruchamia zgłoszenia w ponad 60 językach programowania w izolowanej piaskownicy.
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Co możesz zbudować z Judge0 CE
Judge0 CE to otwarty system sędziowski online, który udostępnia proste API HTTP JSON do kompilowania i wykonywania kodu źródłowego w ponad 60 językach programowania, w tym C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust i Ruby. Każde zgłoszenie jest kompilowane i uruchamiane w pełni izolowanym, ograniczonym zasobowo środowisku sandbox, wykorzystującym przestrzenie nazw jądra Linux i cgroups, co zapobiega niekontrolowanym procesom, wyczerpaniu pamięci lub ucieczkom z systemu plików.
Samodzielne hostowanie Judge0 pozwala na tworzenie platform do oceny kodu, sędziów do programowania konkurencyjnego lub narzędzi edukacyjnych bez polegania na zewnętrznych usługach wykonawczych. Jesteś właścicielem API, kontrolujesz limity zapytań i przechowujesz wszystkie dane zgłoszeń na własnym serwerze VPS. Edycja CE jest darmowa i objęta licencją MIT, bez opłat za każde wykonanie, niezależnie od wolumenu.
Główne cechy Judge0 CE
Obsługa ponad 60 języków
Wykonuj zgłoszenia w C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby i dziesiątkach innych — wszystkie obsługiwane przez jeden ujednolicony punkt końcowy API.
Izolowane wykonanie w piaskownicy
Każde zgłoszenie działa w piaskownicy na poziomie jądra z rygorystycznymi limitami czasu procesora, pamięci i procesów, zapobiegając zakłóceniom między równoczesnymi wykonaniami.
Proste HTTP JSON API
Utwórz zgłoszenie z kodem źródłowym i identyfikatorem języka za pomocą pojedynczego żądania POST i odpytuj lub czekaj synchronicznie na werdykt, dane wyjściowe i statystyki czasu wykonania.
Uwierzytelnianie i autoryzacja
Chroń API za pomocą konfigurowalnych nagłówków tokenów uwierzytelniania i autoryzacji, umożliwiając kontrolowany dostęp tylko zaufanym klientom.
Asynchroniczna pula robocza
Oddzielny proces roboczy opróżnia kolejkę wykonawczą z Redis, dzięki czemu serwer API pozostaje responsywny przy dużym obciążeniu zgłoszeniami.
Wbudowane ograniczanie szybkości
Ograniczanie szybkości na klienta można skonfigurować, aby zapobiec nasyceniu puli wykonawczej przez pojedynczego klienta we współdzielonym wdrożeniu.
Dlaczego warto uruchomić Judge0 CE na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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