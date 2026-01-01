Wdróż Relaticle jednym kliknięciem.
CRM typu open source z natywną obsługą agentów AI, 30 narzędziami MCP i interfejsem API REST do automatyzacji przepływów pracy klienta.
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Co możesz zbudować z Relaticle
Relaticle to samodzielnie hostowana platforma CRM, zbudowana z natywną obsługą agentów AI w jej rdzeniu. Zarządza kontaktami, firmami i lejkiem sprzedaży za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu opartego na Filament, jednocześnie udostępniając 30 narzędzi Model Context Protocol, które pozwalają agentom AI bezpośrednio odczytywać i zapisywać dane CRM — bez skrobania interfejsu użytkownika ani polegania na niestabilnych integracjach.
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, które dodają AI jako dodatek, Relaticle jest zaprojektowany od podstaw do obsługi zarówno przez ludzi, jak i agentów AI, za pośrednictwem tego samego modelu danych. Interfejs API REST zapewnia pełny programowy dostęp, a proces roboczy w tle Laravel Horizon obsługuje importy, powiadomienia i zaplanowaną automatyzację. Wszystkie dane pozostają w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Relaticle
Natywne wsparcie agenta AI
30 wbudowanych narzędzi Model Context Protocol pozwala agentom AI tworzyć kontakty, aktualizować potoki i wysyłać zapytania do danych CRM bezpośrednio, bez niestandardowych integracji.
Kontakty i Potoki
Zarządzaj kontaktami, firmami, transakcjami i lejkami sprzedażowymi w ustrukturyzowanym systemie CRM, zaprojektowanym dla zespołów, które potrzebują niezawodnego zapisu każdej relacji z klientem.
Pełny REST API
Kompletne API REST udostępnia wszystkie obiekty CRM dla skryptów automatyzacji, integracji stron trzecich i niestandardowych raportów bez dostępu do interfejsu internetowego.
Przetwarzanie zadań w tle
Laravel Horizon przetwarza zadania w kolejce dla importów, powiadomień i zaplanowanych zadań, nie blokując interfejsu sieciowego podczas intensywnych operacji.
Logowanie społecznościowe OAuth
Członkowie zespołu logują się za pomocą kont GitHub lub Google, eliminując potrzebę zarządzania osobnym zestawem danych uwierzytelniających dla CRM.
Dlaczego warto uruchomić Relaticle na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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