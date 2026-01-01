Relaticle to samodzielnie hostowana platforma CRM, zbudowana z natywną obsługą agentów AI w jej rdzeniu. Zarządza kontaktami, firmami i lejkiem sprzedaży za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu opartego na Filament, jednocześnie udostępniając 30 narzędzi Model Context Protocol, które pozwalają agentom AI bezpośrednio odczytywać i zapisywać dane CRM — bez skrobania interfejsu użytkownika ani polegania na niestabilnych integracjach.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, które dodają AI jako dodatek, Relaticle jest zaprojektowany od podstaw do obsługi zarówno przez ludzi, jak i agentów AI, za pośrednictwem tego samego modelu danych. Interfejs API REST zapewnia pełny programowy dostęp, a proces roboczy w tle Laravel Horizon obsługuje importy, powiadomienia i zaplanowaną automatyzację. Wszystkie dane pozostają w bazie danych PostgreSQL na Twojej własnej infrastrukturze.