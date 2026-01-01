Wdróż Flipt jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania flagami funkcji z natywną dla Git pamięcią masową i zaawansowanymi możliwościami targetowania.
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Co możesz zbudować z Flipt
Flipt to platforma do zarządzania flagami funkcji typu open source, która daje zespołom deweloperskim pełną kontrolę nad procesem wydawania oprogramowania. Umożliwia przechowywanie konfiguracji flag obok kodu w repozytoriach Git, integrując się z procesami przeglądu kodu, których Twój zespół już używa. Interfejs sieciowy sprawia, że tworzenie flag, definiowanie segmentów użytkowników i konfigurowanie stopniowego wdrażania opartego na procentach jest dostępne dla każdego członka zespołu bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie lub ponownego wdrażania.
Samodzielne hostowanie Flipt na Twoim VPS utrzymuje wrażliwą logikę flag funkcji i dane dotyczące targetowania użytkowników w całości w Twojej infrastrukturze, zapewniając zgodność z politykami bezpieczeństwa i eliminując uzależnienie od dostawcy. Otrzymujesz te same możliwości, co komercyjne usługi flag funkcji, za ułamek kosztów.
Główne cechy Flipt
Składowanie natywne dla Git
Przechowuj konfiguracje flag funkcji w Twoich repozytoriach Git, zapewniając Ci kontrolę wersji, przegląd kodu i historię audytu dla każdej zmiany.
Zaawansowane targetowanie
Zdefiniuj segmenty użytkowników z niestandardowymi atrybutami, aby wdrażać funkcje dla określonych kohort przed pełnym wydaniem.
Wdrożenia procentowe
Stopniowo udostępniaj funkcje wybranemu procentowi użytkowników, zmniejszając ryzyko i umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych przed pełnym wdrożeniem.
REST i gRPC APIs
Kompleksowe interfejsy API i zestawy SDK klienta dla popularnych języków pozwalają każdej aplikacji oceniać flagi z minimalnym opóźnieniem.
Obsługa wielu środowisk
Zarządzaj oddzielnymi konfiguracjami flag dla środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych z poziomu jednej instancji.
Dlaczego warto uruchomić Flipt na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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