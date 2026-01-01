Flipt to platforma do zarządzania flagami funkcji typu open source, która daje zespołom deweloperskim pełną kontrolę nad procesem wydawania oprogramowania. Umożliwia przechowywanie konfiguracji flag obok kodu w repozytoriach Git, integrując się z procesami przeglądu kodu, których Twój zespół już używa. Interfejs sieciowy sprawia, że tworzenie flag, definiowanie segmentów użytkowników i konfigurowanie stopniowego wdrażania opartego na procentach jest dostępne dla każdego członka zespołu bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie lub ponownego wdrażania.

Samodzielne hostowanie Flipt na Twoim VPS utrzymuje wrażliwą logikę flag funkcji i dane dotyczące targetowania użytkowników w całości w Twojej infrastrukturze, zapewniając zgodność z politykami bezpieczeństwa i eliminując uzależnienie od dostawcy. Otrzymujesz te same możliwości, co komercyjne usługi flag funkcji, za ułamek kosztów.