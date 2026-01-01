Weblate to potężna platforma do zarządzania tłumaczeniami typu open-source, która integruje się bezpośrednio z Git, GitHub, GitLab i Bitbucket, aby utrzymywać synchronizację tłumaczeń z Twoją bazą kodu. Tłumacze pracują za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, a zmiany są automatycznie zatwierdzane z powrotem do Twoich repozytoriów, eliminując ręczną wymianę plików i konflikty scalania.

Dzięki obsłudze ponad 50 formatów plików, wbudowanej pamięci tłumaczeniowej, sugestiom tłumaczenia maszynowego i kontroli jakości, Weblate usprawnia każdy etap procesu lokalizacji. Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje limity cenowe na użytkownika i utrzymuje poufność zastrzeżonych ciągów źródłowych.