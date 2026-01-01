Wdróż Weblate jednym kliknięciem.
Internetowa platforma do zarządzania tłumaczeniami z ścisłą integracją kontroli wersji dla płynnych procesów lokalizacji.
Wybierz plan VPS dla Weblate
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Weblate
Weblate to potężna platforma do zarządzania tłumaczeniami typu open-source, która integruje się bezpośrednio z Git, GitHub, GitLab i Bitbucket, aby utrzymywać synchronizację tłumaczeń z Twoją bazą kodu. Tłumacze pracują za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, a zmiany są automatycznie zatwierdzane z powrotem do Twoich repozytoriów, eliminując ręczną wymianę plików i konflikty scalania.
Dzięki obsłudze ponad 50 formatów plików, wbudowanej pamięci tłumaczeniowej, sugestiom tłumaczenia maszynowego i kontroli jakości, Weblate usprawnia każdy etap procesu lokalizacji. Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje limity cenowe na użytkownika i utrzymuje poufność zastrzeżonych ciągów źródłowych.
Główne cechy Weblate
Integracja kontroli wersji
Automatycznie synchronizuj tłumaczenia z repozytoriami Git, GitHub, GitLab i Bitbucket bez ręcznej wymiany plików.
50+ formatów plików
Obsługuje PO, XLIFF, JSON, zasoby Android, ciągi iOS, właściwości Java i dziesiątki innych formatów tłumaczeniowych.
Pamięć tłumaczeniowa
Wykorzystaj ponownie wcześniej przetłumaczone ciągi znaków w różnych projektach, aby zachować spójność i przyspieszyć pracę nad lokalizacją.
Tłumaczenie maszynowe
Otrzymuj automatyczne sugestie tłumaczenia z DeepL, Google Translate i LibreTranslate, aby przyspieszyć przepływy pracy.
Kontrole jakości
Wykrywaj błędy w symbolach zastępczych, problemy z formatowaniem i niespójności automatycznie, zanim tłumaczenia trafią do produkcji.
Przegląd przepływów pracy
Skonfiguruj procesy zatwierdzania z uprawnieniami opartymi na rolach, aby zapewnić jakość tłumaczenia w Twoim zespole.
Dlaczego warto uruchomić Weblate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.