Firefly to usprawniony serwer WireGuard VPN, który łączy wysokowydajną, nowoczesną kryptografię WireGuard z dostępnym interfejsem webowym do zarządzania klientami, generowania konfiguracji i monitorowania połączeń. Eliminuje złożoność tradycyjnej konfiguracji WireGuard, dzięki czemu możesz uruchomić bezpieczną sieć VPN w ciągu kilku minut, a nie godzin.

Wdrożenie Firefly na własnym VPS zapewnia dedykowany publiczny adres IP dla niezawodnego dostępu VPN, przepustowość klasy korporacyjnej bez dławienia przez dostawcę internetu oraz całkowitą niezależność od zewnętrznych dostawców VPN, którzy rejestrują ruch lub doświadczają nieoczekiwanych awarii.