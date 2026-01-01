Wdróż Firefly jednym kliknięciem.
Prosty serwer VPN WireGuard z interfejsem zarządzania przez przeglądarkę do tworzenia i zarządzania bezpiecznymi połączeniami VPN bez głębokiej wiedzy sieciowej.
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Co możesz zbudować z Firefly
Firefly to usprawniony serwer WireGuard VPN, który łączy wysokowydajną, nowoczesną kryptografię WireGuard z dostępnym interfejsem webowym do zarządzania klientami, generowania konfiguracji i monitorowania połączeń. Eliminuje złożoność tradycyjnej konfiguracji WireGuard, dzięki czemu możesz uruchomić bezpieczną sieć VPN w ciągu kilku minut, a nie godzin.
Wdrożenie Firefly na własnym VPS zapewnia dedykowany publiczny adres IP dla niezawodnego dostępu VPN, przepustowość klasy korporacyjnej bez dławienia przez dostawcę internetu oraz całkowitą niezależność od zewnętrznych dostawców VPN, którzy rejestrują ruch lub doświadczają nieoczekiwanych awarii.
Główne cechy Firefly
Konfiguracja klienta jednym kliknięciem
Generuj konfiguracje klienta WireGuard i kody QR dla urządzeń mobilnych bezpośrednio z interfejsu webowego — bez konieczności znajomości wiersza poleceń.
Automatyczne certyfikaty SSL
Firefly automatycznie zapewnia darmowe certyfikaty SSL, zabezpieczając interfejs zarządzania bez ręcznej konfiguracji certyfikatu.
Wieloplatformowi Klienci
Działa ze wszystkimi oficjalnymi klientami WireGuard na iOS, Android, Windows, macOS i Linux — podłącz dowolne urządzenie za pomocą jednego pliku konfiguracyjnego.
Monitoring w czasie rzeczywistym
Panel sterowania pokazuje aktywne połączenia i zużycie przepustowości na klienta, dzięki czemu zawsze wiesz, kto jest połączony i ile ruchu zużywa.
Systemowy WireGuard nie jest potrzebny
Działa w całości w Dockerze bez konieczności instalowania WireGuard na systemie operacyjnym hosta, upraszczając wdrożenie i utrzymując system hosta w czystości.
Dlaczego warto uruchomić Firefly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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