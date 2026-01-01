Damselfly to serwerowa aplikacja do zarządzania zdjęciami, stworzona z myślą o bardzo dużych bibliotekach. Indeksuje folder zdjęć najwyższego poziomu, tworzy miniatury w tle i umożliwia wyszukiwanie po tagach słów kluczowych IPTC, nazwach folderów, metadanych EXIF, twarzach i wykrytych obiektach za pośrednictwem szybkiego interfejsu użytkownika Blazor WebAssembly. Rozpoznawanie twarzy i wykrywanie obiektów działa lokalnie i offline, bez zależności od SaaS.

Samodzielne hostowanie Damselfly na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje metadane zdjęć, wektory twarzy i strukturę biblioteki w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie w publicznej usłudze zdjęć. Platforma obsługuje ponad 500 000 katalogów obrazów z wyszukiwaniem w czasie krótszym niż sekunda, obsługuje konta wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i współpracuje z klientem Damselfly Desktop w celu synchronizacji z laptopem w ramach przepływów pracy edycji.