Wdróż Damselfly jednym kliknięciem.
Zarządzanie zdjęciami oparte na serwerze z rozpoznawaniem twarzy na urządzeniu, wykrywaniem obiektów i pełnotekstowym wyszukiwaniem metadanych.
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Co możesz zbudować z Damselfly
Damselfly to serwerowa aplikacja do zarządzania zdjęciami, stworzona z myślą o bardzo dużych bibliotekach. Indeksuje folder zdjęć najwyższego poziomu, tworzy miniatury w tle i umożliwia wyszukiwanie po tagach słów kluczowych IPTC, nazwach folderów, metadanych EXIF, twarzach i wykrytych obiektach za pośrednictwem szybkiego interfejsu użytkownika Blazor WebAssembly. Rozpoznawanie twarzy i wykrywanie obiektów działa lokalnie i offline, bez zależności od SaaS.
Samodzielne hostowanie Damselfly na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje metadane zdjęć, wektory twarzy i strukturę biblioteki w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, a nie w publicznej usłudze zdjęć. Platforma obsługuje ponad 500 000 katalogów obrazów z wyszukiwaniem w czasie krótszym niż sekunda, obsługuje konta wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i współpracuje z klientem Damselfly Desktop w celu synchronizacji z laptopem w ramach przepływów pracy edycji.
Główne cechy Damselfly
Lokalne rozpoznawanie twarzy
Wykonuje wykrywanie i rozpoznawanie twarzy całkowicie na serwerze, bez zależności od zewnętrznego API, grupując zdjęcia według rozpoznanych osób dla przepływów pracy przeglądania według osoby.
Wykrywanie obiektów
Identyfikuje obiekty, sceny i kolory obrazów w Twojej bibliotece, dzięki czemu wyszukiwanie „psa” lub „plaży” zwraca pasujące zdjęcia, nawet bez ręcznego tagowania.
Tagowanie słów kluczowych IPTC
Szybkie, nieniszczące aktualizacje słów kluczowych EXIF/IPTC za pomocą ExifTool — pliki JPEG nie są ponownie kodowane, gdy zmieniają się tagi, co zachowuje oryginalną jakość.
Pełnotekstowe wyszukiwanie metadanych
Wyszukiwanie w mniej niż sekundę wśród setek tysięcy zdjęć według tagu, folderu, nazwy pliku, aparatu, obiektywu, zakresu dat, orientacji i nie tylko.
Koszyk wyboru
Zapisuj obrazy z wyników wyszukiwania do trwałego koszyka, następnie pobieraj, eksportuj ze znakami wodnymi lub synchronizuj je z pulpitem za pomocą klienta Damselfly.
Dlaczego warto uruchomić Damselfly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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