Do 69% zniżki na Gokapi

Wdróż Gokapi jednym kliknięciem.

Lekki, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików z wygasającymi linkami, ochroną hasłem i opcjonalnym zapleczem S3.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Gokapi jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Gokapi

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Gokapi

Gokapi to otwarty, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików, wzorowany na wycofanym już Firefox Send. Umożliwia przesyłanie plików za pośrednictwem interfejsu webowego i udostępnianie krótkich, wygasających linków do pobierania — idealne rozwiązanie do jednorazowego udostępniania, gdy odbiorca nie ma konta na Twojej platformie. Pamięć masowa może być dyskiem lokalnym lub dowolnym zasobnikiem kompatybilnym z S3, a każdy link obsługuje konfigurowalny czas wygaśnięcia, limity pobierania i opcjonalne hasła.

Samodzielne hostowanie Gokapi na własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści i dzienniki dostępu odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze, a nie w usłudze przesyłania SaaS. Pojedynczy plik binarny Go sprawia, że zajmuje on niewiele miejsca, a w przeciwieństwie do publicznych platform do udostępniania plików, nie ma reklamowanych kanałów zgłaszania nadużyć — tylko osoby, którym wyślesz link, mogą zobaczyć, co przesłałeś.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Gokapi

Wygasające linki udostępniania

Każdy przesłany plik otrzymuje krótki adres URL z konfigurowalnym wygaśnięciem według czasu lub liczby pobrań, dzięki czemu linki przestają działać po ich pobraniu przez odbiorcę.

Linki chronione hasłem

Opcjonalnie zabezpiecz pobieranie hasłem przypisanym do każdego linku, aby nawet wyciekłe adresy URL nie mogły zostać otwarte bez znajomości hasła.

Lokalna lub S3 pamięć

Przechowuj pliki na woluminie lokalnym lub skieruj Gokapi na dowolny zasobnik kompatybilny z S3 (AWS, Backblaze, MinIO) dla elastycznej, trwałej pamięci masowej.

Kompleksowe szyfrowanie

Opcjonalne szyfrowanie po stronie klienta zapewnia, że serwer nigdy nie widzi tekstu jawnego w przypadku plików przesyłanych, udostępnianych za pośrednictwem jednorazowych, kompleksowo zaszyfrowanych linków.

Konta wielu użytkowników

Utwórz oddzielne konta użytkowników, aby wielu członków personelu lub członków rodziny mogło współdzielić jedną instancję z izolowanymi historiami przesyłania.

API i CLI

Przesyłaj programowo za pośrednictwem interfejsu REST API lub oficjalnego CLI w celu dostarczania artefaktów kompilacji, pakietów logów i wyników automatyzacji.

Dlaczego warto uruchomić Gokapi na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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