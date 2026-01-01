Gokapi to otwarty, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików, wzorowany na wycofanym już Firefox Send. Umożliwia przesyłanie plików za pośrednictwem interfejsu webowego i udostępnianie krótkich, wygasających linków do pobierania — idealne rozwiązanie do jednorazowego udostępniania, gdy odbiorca nie ma konta na Twojej platformie. Pamięć masowa może być dyskiem lokalnym lub dowolnym zasobnikiem kompatybilnym z S3, a każdy link obsługuje konfigurowalny czas wygaśnięcia, limity pobierania i opcjonalne hasła.

Samodzielne hostowanie Gokapi na własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści i dzienniki dostępu odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze, a nie w usłudze przesyłania SaaS. Pojedynczy plik binarny Go sprawia, że zajmuje on niewiele miejsca, a w przeciwieństwie do publicznych platform do udostępniania plików, nie ma reklamowanych kanałów zgłaszania nadużyć — tylko osoby, którym wyślesz link, mogą zobaczyć, co przesłałeś.