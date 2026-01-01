Wdróż Gokapi jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików z wygasającymi linkami, ochroną hasłem i opcjonalnym zapleczem S3.
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Co możesz zbudować z Gokapi
Gokapi to otwarty, samodzielnie hostowany serwer do udostępniania plików, wzorowany na wycofanym już Firefox Send. Umożliwia przesyłanie plików za pośrednictwem interfejsu webowego i udostępnianie krótkich, wygasających linków do pobierania — idealne rozwiązanie do jednorazowego udostępniania, gdy odbiorca nie ma konta na Twojej platformie. Pamięć masowa może być dyskiem lokalnym lub dowolnym zasobnikiem kompatybilnym z S3, a każdy link obsługuje konfigurowalny czas wygaśnięcia, limity pobierania i opcjonalne hasła.
Samodzielne hostowanie Gokapi na własnym VPS-ie utrzymuje udostępniane treści i dzienniki dostępu odbiorców w Twojej własnej infrastrukturze, a nie w usłudze przesyłania SaaS. Pojedynczy plik binarny Go sprawia, że zajmuje on niewiele miejsca, a w przeciwieństwie do publicznych platform do udostępniania plików, nie ma reklamowanych kanałów zgłaszania nadużyć — tylko osoby, którym wyślesz link, mogą zobaczyć, co przesłałeś.
Główne cechy Gokapi
Wygasające linki udostępniania
Każdy przesłany plik otrzymuje krótki adres URL z konfigurowalnym wygaśnięciem według czasu lub liczby pobrań, dzięki czemu linki przestają działać po ich pobraniu przez odbiorcę.
Linki chronione hasłem
Opcjonalnie zabezpiecz pobieranie hasłem przypisanym do każdego linku, aby nawet wyciekłe adresy URL nie mogły zostać otwarte bez znajomości hasła.
Lokalna lub S3 pamięć
Przechowuj pliki na woluminie lokalnym lub skieruj Gokapi na dowolny zasobnik kompatybilny z S3 (AWS, Backblaze, MinIO) dla elastycznej, trwałej pamięci masowej.
Kompleksowe szyfrowanie
Opcjonalne szyfrowanie po stronie klienta zapewnia, że serwer nigdy nie widzi tekstu jawnego w przypadku plików przesyłanych, udostępnianych za pośrednictwem jednorazowych, kompleksowo zaszyfrowanych linków.
Konta wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta użytkowników, aby wielu członków personelu lub członków rodziny mogło współdzielić jedną instancję z izolowanymi historiami przesyłania.
API i CLI
Przesyłaj programowo za pośrednictwem interfejsu REST API lub oficjalnego CLI w celu dostarczania artefaktów kompilacji, pakietów logów i wyników automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Gokapi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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