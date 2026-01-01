Wdróż LobeChat jednym kliknięciem.
Nowoczesny interfejs czatu AI open source obsługujący OpenAI, Anthropic, Ollama i ponad 20 innych dostawców LLM.
Wybierz plan VPS dla LobeChat
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LobeChat
LobeChat to dopracowany, otwarty framework czatu AI z ponad 75 000 gwiazdek na GitHubie, który zapewnia doświadczenie podobne do ChatGPT, pozwalając Ci połączyć się z dowolnym wybranym dostawcą LLM. Obsługuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama i dziesiątki innych — wszystko z jednego ujednoliconego interfejsu z zarządzaniem rozmowami, wtyczkami, przesyłaniem plików i obsługą głosową.
Samodzielne hostowanie LobeChat oznacza, że Twoje klucze API pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, dane rozmów nigdy nie są rejestrowane przez platformę zewnętrzną, a kod dostępu utrzymuje Twoją instancję prywatną. Lekka architektura tylko po stronie klienta nie wymaga bazy danych, działając wydajnie obok innych usług na tym samym VPS.
Główne cechy LobeChat
20+ dostawców LLM
Połącz się z OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama i innymi bez przełączania aplikacji ani zarządzania oddzielnymi interfejsami.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz czat o wyszukiwanie w sieci, wykonywanie kodu, generowanie obrazów i inne możliwości za pośrednictwem wbudowanego systemu wtyczek.
Wsparcie plików i wizji
Prześlij dokumenty i obrazy do analizy przez modele wizyjne bezpośrednio w rozmowie.
Niestandardowi AI Asystenci
Twórz wielokrotnego użytku persony AI z dostosowanymi promptami systemowymi i parametrami modelu dla konkretnych zadań lub przepływów pracy.
Interakcje głosowe
Korzystaj z zamiany tekstu na mowę i zamiany mowy na tekst do rozmów bez użycia rąk z dowolnym podłączonym dostawcą LLM.
Dlaczego warto uruchomić LobeChat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.