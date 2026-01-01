LobeChat to dopracowany, otwarty framework czatu AI z ponad 75 000 gwiazdek na GitHubie, który zapewnia doświadczenie podobne do ChatGPT, pozwalając Ci połączyć się z dowolnym wybranym dostawcą LLM. Obsługuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama i dziesiątki innych — wszystko z jednego ujednoliconego interfejsu z zarządzaniem rozmowami, wtyczkami, przesyłaniem plików i obsługą głosową.

Samodzielne hostowanie LobeChat oznacza, że Twoje klucze API pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, dane rozmów nigdy nie są rejestrowane przez platformę zewnętrzną, a kod dostępu utrzymuje Twoją instancję prywatną. Lekka architektura tylko po stronie klienta nie wymaga bazy danych, działając wydajnie obok innych usług na tym samym VPS.