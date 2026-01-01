Novu to platforma infrastruktury powiadomień typu open-source, która zapewnia zespołom produktowym i inżynieryjnym jedno API do wysyłania powiadomień przez każdy kanał — e-mail, SMS, powiadomienia push, w aplikacji i czat. Zamiast integrować oddzielnych dostawców dla każdego kanału, Novu kieruje wszystkie powiadomienia przez jeden system z wizualnym kreatorem przepływu pracy, preferencjami kanałów dla poszczególnych użytkowników oraz dziennikiem dostarczania do debugowania nieudanych wysyłek.

Samodzielne hostowanie Novu utrzymuje zawartość powiadomień, dane subskrybentów i dane uwierzytelniające dostawców w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za powiadomienie, żadne dane nie opuszczają Twoich serwerów i masz pełną kontrolę nad limitami szybkości oraz zasadami ponawiania prób — co czyni go właściwym wyborem dla aplikacji wrażliwych na prywatność i zespołów, które potrzebują przewidywalnych kosztów powiadomień na dużą skalę.