Wdróż Novu jednym kliknięciem.
Infrastruktura powiadomień open source do wysyłania powiadomień e-mail, SMS, push i w aplikacji za pośrednictwem jednego ujednoliconego API.
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Co możesz zbudować z Novu
Novu to platforma infrastruktury powiadomień typu open-source, która zapewnia zespołom produktowym i inżynieryjnym jedno API do wysyłania powiadomień przez każdy kanał — e-mail, SMS, powiadomienia push, w aplikacji i czat. Zamiast integrować oddzielnych dostawców dla każdego kanału, Novu kieruje wszystkie powiadomienia przez jeden system z wizualnym kreatorem przepływu pracy, preferencjami kanałów dla poszczególnych użytkowników oraz dziennikiem dostarczania do debugowania nieudanych wysyłek.
Samodzielne hostowanie Novu utrzymuje zawartość powiadomień, dane subskrybentów i dane uwierzytelniające dostawców w całości na Twojej własnej infrastrukturze. Nie ma opłat za powiadomienie, żadne dane nie opuszczają Twoich serwerów i masz pełną kontrolę nad limitami szybkości oraz zasadami ponawiania prób — co czyni go właściwym wyborem dla aplikacji wrażliwych na prywatność i zespołów, które potrzebują przewidywalnych kosztów powiadomień na dużą skalę.
Główne cechy Novu
Dostawa wielokanałowa
Wysyłaj powiadomienia e-mail, SMS, push, w aplikacji i na czacie za pośrednictwem jednego API bez oddzielnej integracji każdego dostawcy.
Wizualny Kreator Przepływu Pracy
Projektuj wieloetapowe sekwencje powiadomień z logiką rozgałęzienia i opóźnieniami, używając edytora "drag-and-drop" — bez konieczności kodowania.
50+ Integracji z dostawcami
Połącz się z SendGrid, Twilio, FCM, Slack i ponad 50 innymi dostawcami dzięki gotowym integracjom zarządzanym w całości z interfejsu użytkownika panelu.
Preferencje subskrybenta
Pozwól użytkownikom kontrolować, które kanały powiadomień otrzymują dla każdego tematu, ograniczając rezygnacje i poprawiając długoterminowe zaangażowanie.
Obserwowalność dostawy
Sprawdź status każdego powiadomienia w dzienniku dostarczania w czasie rzeczywistym z liczbą ponownych prób, odpowiedziami dostawcy i szczegółami błędów.
Dlaczego warto uruchomić Novu na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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