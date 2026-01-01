Wdróż Seerr jednym kliknięciem.
Zunifikowana platforma do zarządzania żądaniami multimediów dla Jellyfin, Plex i Emby z automatyczną realizacją za pośrednictwem Sonarr i Radarr.
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Co możesz zbudować z Seerr
Seerr to platforma open-source do zarządzania żądaniami multimediów i ich odkrywania, która łączy w sobie najlepsze cechy Overseerr i Jellyseerr w jednej aplikacji z natywną obsługą Jellyfin, Plex i Emby. Użytkownicy przeglądają filmy i programy telewizyjne, przesyłają żądania, a administratorzy zatwierdzają je za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego — podczas gdy Sonarr i Radarr automatycznie zajmują się faktycznym pobieraniem.
Samodzielne hostowanie Seerr utrzymuje dane uwierzytelniające serwera multimediów i klucze API w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie zapewniając rodzinie i znajomym dopracowany sposób żądania treści bez bezpośredniego dostępu do Twoich narzędzi automatyzacji. Dostępność wdrożenia VPS 24/7 zapewnia niezawodne działanie przesyłania żądań i powiadomień, niezależnie od tego, czy Twoja sieć domowa jest online.
Główne cechy Seerr
Obsługa wielu serwerów
Działa z Jellyfin, Plex i Emby, w tym z funkcją jednokrotnego logowania, dzięki czemu użytkownicy logują się przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, których używają do swojego serwera multimediów.
Integracja Sonarr i Radarr
Automatycznie wysyła zatwierdzone żądania do Sonarr dla seriali telewizyjnych i Radarr dla filmów, uzupełniając pełny potok od żądania do biblioteki.
Zapobieganie duplikatom
Skanuje istniejące biblioteki multimediów przed zaakceptowaniem żądań, zapobiegając marnowaniu pobrań dla treści, które są już dostępne.
Szczegółowe uprawnienia
Kontrola dostępu oparta na rolach i limity żądań na użytkownika pozwalają administratorom zarządzać tym, co użytkownicy mogą żądać i jak często.
Wielokanałowe powiadomienia
Wysyła powiadomienia o zatwierdzeniu i dostępności za pośrednictwem Discorda, Telegrama, Slacka, e-maila i webhooks, aby informować użytkowników o ich żądaniach.
Dlaczego warto uruchomić Seerr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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