Seerr to platforma open-source do zarządzania żądaniami multimediów i ich odkrywania, która łączy w sobie najlepsze cechy Overseerr i Jellyseerr w jednej aplikacji z natywną obsługą Jellyfin, Plex i Emby. Użytkownicy przeglądają filmy i programy telewizyjne, przesyłają żądania, a administratorzy zatwierdzają je za pośrednictwem przejrzystego pulpitu nawigacyjnego — podczas gdy Sonarr i Radarr automatycznie zajmują się faktycznym pobieraniem.

Samodzielne hostowanie Seerr utrzymuje dane uwierzytelniające serwera multimediów i klucze API w Twojej własnej infrastrukturze, jednocześnie zapewniając rodzinie i znajomym dopracowany sposób żądania treści bez bezpośredniego dostępu do Twoich narzędzi automatyzacji. Dostępność wdrożenia VPS 24/7 zapewnia niezawodne działanie przesyłania żądań i powiadomień, niezależnie od tego, czy Twoja sieć domowa jest online.