Wdróż Linkding jednym kliknięciem.
Minimalistyczny, samodzielnie hostowany menedżer zakładek z tagami i wyszukiwaniem pełnotekstowym.
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Co możesz zbudować z Linkding
Linkding to usprawniony, samodzielnie hostowany menedżer zakładek, stworzony z myślą o szybkości i prostocie. Automatycznie wyodrębnia tytuły i opisy stron, gdy zapisujesz link, obsługuje hierarchiczne tagowanie i zapewnia potężne wyszukiwanie pełnotekstowe w całej Twojej kolekcji. Przejrzysty interfejs utrzymuje skupienie na Twoich zakładkach, a nie na samym narzędziu.
Samodzielne hostowanie Linkding na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje nawyki przeglądania i zainteresowania badawcze w całkowitej prywatności, bez reklam, śledzenia i dostępu osób trzecich. Pojedynczy, lekki kontener z pamięcią SQLite oznacza minimalne zużycie zasobów i łatwą konserwację.
Główne cechy Linkding
Organizacja oparta na etykietkach
Organizuj zakładki za pomocą hierarchicznych tagów i autouzupełniania, aby szybko kategoryzować i odzyskiwać zapisane linki.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj tytuły zakładek, opisy i zarchiwizowane treści stron, aby znaleźć dokładnie to, co zapisałeś.
Automatyczna Archiwizacja
Archiwizuj pełne migawki stron i oszczędzaj czas, dzięki czemu zapisana zawartość pozostaje dostępna, nawet gdy oryginalne adresy URL znikną.
Rozszerzenia przeglądarki
Zapisuj strony do Linkding bezpośrednio z przeglądarki za pomocą dedykowanych rozszerzeń dla Chrome i Firefox.
Dostęp do REST API
Zautomatyzuj zarządzanie zakładkami i zintegruj z innymi narzędziami za pomocą przejrzystego interfejsu REST API.
Dlaczego warto uruchomić Linkding na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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