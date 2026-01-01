Linkding to usprawniony, samodzielnie hostowany menedżer zakładek, stworzony z myślą o szybkości i prostocie. Automatycznie wyodrębnia tytuły i opisy stron, gdy zapisujesz link, obsługuje hierarchiczne tagowanie i zapewnia potężne wyszukiwanie pełnotekstowe w całej Twojej kolekcji. Przejrzysty interfejs utrzymuje skupienie na Twoich zakładkach, a nie na samym narzędziu.

Samodzielne hostowanie Linkding na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoje nawyki przeglądania i zainteresowania badawcze w całkowitej prywatności, bez reklam, śledzenia i dostępu osób trzecich. Pojedynczy, lekki kontener z pamięcią SQLite oznacza minimalne zużycie zasobów i łatwą konserwację.