Wdróż WebTop jednym kliknięciem.
Pełne środowisko graficzne Linux w Twojej przeglądarce z trwałymi sesjami, zarządzaniem plikami i obsługą audio/wideo.
Wybierz plan VPS dla WebTop
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z WebTop
WebTop zapewnia kompletne środowisko pulpitu Linux dostępne z dowolnej przeglądarki poprzez strumieniowanie KasmVNC. Zbudowany przez LinuxServer.io, oferuje środowiska pulpitu KDE, XFCE i inne z trwałym przechowywaniem katalogu domowego, zintegrowanym zarządzaniem plikami, przekazywaniem audio i wideo oraz płynną wydajnością graficzną dzięki konfiguracji pamięci współdzielonej.
Samodzielne hostowanie WebTop na VPS zapewnia Ci bezpieczny pulpit zdalny dostępny bez VPN lub oprogramowania klienckiego RDP. Jest to idealne rozwiązanie do uruchamiania graficznych aplikacji Linux z ograniczonych środowisk, zapewniając spójne środowisko pracy do rozwoju lub produktywności dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką.
Główne cechy WebTop
Pulpit oparty na przeglądarce
Uzyskaj dostęp do pełnego pulpitu Linux z dowolnej przeglądarki bez instalowania oprogramowania VPN, RDP lub klienta pulpitu zdalnego.
Wiele środowisk graficznych
Wybierz spośród KDE, XFCE, MATE i innych środowisk graficznych w zależności od Twojego przepływu pracy i preferencji zasobów.
Trwała pamięć masowa
Katalog domowy i dane aplikacji pozostają między sesjami, zachowując Twoje pliki i konfiguracje nienaruszone po ponownym połączeniu.
Obsługa audio i wideo
Przekazywanie multimediów umożliwia odtwarzanie dźwięku i wideo w kontenerowym środowisku pulpitu.
Bezpieczny zdalny dostęp
Uzyskaj dostęp do pulpitu przez HTTPS za pośrednictwem Traefik bez bezpośredniego wystawiania portów RDP lub VNC do internetu.
Dlaczego warto uruchomić WebTop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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