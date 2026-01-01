WebTop zapewnia kompletne środowisko pulpitu Linux dostępne z dowolnej przeglądarki poprzez strumieniowanie KasmVNC. Zbudowany przez LinuxServer.io, oferuje środowiska pulpitu KDE, XFCE i inne z trwałym przechowywaniem katalogu domowego, zintegrowanym zarządzaniem plikami, przekazywaniem audio i wideo oraz płynną wydajnością graficzną dzięki konfiguracji pamięci współdzielonej.

Samodzielne hostowanie WebTop na VPS zapewnia Ci bezpieczny pulpit zdalny dostępny bez VPN lub oprogramowania klienckiego RDP. Jest to idealne rozwiązanie do uruchamiania graficznych aplikacji Linux z ograniczonych środowisk, zapewniając spójne środowisko pracy do rozwoju lub produktywności dostępne z dowolnego urządzenia z przeglądarką.