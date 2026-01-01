Tiny File Manager to kompaktowy, open source'owy menedżer plików, który działa w całości jako pojedynczy plik PHP, zapewniając w pełni funkcjonalny interfejs przeglądarkowy do zarządzania plikami na Twoim serwerze bez klientów SSH lub FTP. Obsługuje przesyłanie i pobieranie plików, kopiowanie, przenoszenie, zmianę nazw, usuwanie, tworzenie archiwów oraz wbudowany edytor tekstu — wszystko dostępne za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego interfejsu internetowego UI.

Samodzielne hostowanie Tiny File Manager na Twoim VPS utrzymuje Twoje pliki pod Twoją kontrolą i pozwala Ci przyznać dostęp oparty na rolach członkom zespołu z różnymi poziomami uprawnień. Jego minimalne wymagania oznaczają, że działa obok Twoich istniejących aplikacji bez zauważalnego zwiększania zużycia zasobów.