Wdróż Tiny File Manager za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Lekki jednoplikowy menedżer plików webowych PHP do przesyłania, pobierania i organizowania plików serwera z dowolnej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Tiny File Manager
Tiny File Manager to kompaktowy, open source'owy menedżer plików, który działa w całości jako pojedynczy plik PHP, zapewniając w pełni funkcjonalny interfejs przeglądarkowy do zarządzania plikami na Twoim serwerze bez klientów SSH lub FTP. Obsługuje przesyłanie i pobieranie plików, kopiowanie, przenoszenie, zmianę nazw, usuwanie, tworzenie archiwów oraz wbudowany edytor tekstu — wszystko dostępne za pośrednictwem przejrzystego, responsywnego interfejsu internetowego UI.
Samodzielne hostowanie Tiny File Manager na Twoim VPS utrzymuje Twoje pliki pod Twoją kontrolą i pozwala Ci przyznać dostęp oparty na rolach członkom zespołu z różnymi poziomami uprawnień. Jego minimalne wymagania oznaczają, że działa obok Twoich istniejących aplikacji bez zauważalnego zwiększania zużycia zasobów.
Główne cechy Tiny File Manager
Pełne operacje na plikach
Przesyłaj, pobieraj, kopiuj, przenoś, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki i foldery bezpośrednio z przeglądarki, bez konieczności dostępu przez SSH lub FTP.
Dostęp wielodostępny
Zdefiniuj wiele kont użytkowników z indywidualnymi hasłami i poziomami uprawnień, w tym role tylko do odczytu dla ograniczonego dostępu.
Wbudowany edytor tekstu
Edytuj pliki konfiguracyjne, skrypty i kod bezpośrednio w przeglądarce z obsługą podświetlania składni, eliminując potrzebę korzystania z osobnego edytora.
Wsparcie Archiwum
Twórz archiwa ZIP i rozpakowuj skompresowane pliki za pośrednictwem interfejsu internetowego, upraszczając transfery wsadowe i kopie zapasowe bez narzędzi wiersza poleceń.
Wyszukiwanie plików
Przeszukuj katalogi według nazwy pliku lub zawartości, aby szybko znajdować pliki bez ręcznego przechodzenia przez drzewa folderów.
Dlaczego warto uruchomić Tiny File Manager na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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