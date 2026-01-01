YOURLS (Twój Własny Skracacz Adresów URL) to mała, samodzielna aplikacja PHP, która pozwala uruchomić własną usługę skracania adresów URL na Twojej domenie. W przeciwieństwie do usług komercyjnych, YOURLS utrzymuje wszystkie dane o kliknięciach i zarządzanie linkami całkowicie pod Twoją kontrolą — bez limitów zapytań, opłat abonamentowych i śledzenia Twoich odbiorców przez osoby trzecie.

Oprócz podstawowego skracania, YOURLS zawiera wbudowane śledzenie kliknięć, analizę odsyłaczy oraz API REST do programowego zarządzania linkami. Aktywna społeczność stworzyła ponad 300 wtyczek, obejmujących wszystko, od generowania kodów QR po przekierowania geolokalizacyjne, co czyni YOURLS jednym z najbardziej rozszerzalnych, samodzielnie hostowanych skracaczy linków dostępnych na rynku.