Wdróż YOURLS jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany skracacz adresów URL PHP z analityką kliknięć, ponad 300 wtyczkami i interfejsem API REST.
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Co możesz zbudować z YOURLS
YOURLS (Twój Własny Skracacz Adresów URL) to mała, samodzielna aplikacja PHP, która pozwala uruchomić własną usługę skracania adresów URL na Twojej domenie. W przeciwieństwie do usług komercyjnych, YOURLS utrzymuje wszystkie dane o kliknięciach i zarządzanie linkami całkowicie pod Twoją kontrolą — bez limitów zapytań, opłat abonamentowych i śledzenia Twoich odbiorców przez osoby trzecie.
Oprócz podstawowego skracania, YOURLS zawiera wbudowane śledzenie kliknięć, analizę odsyłaczy oraz API REST do programowego zarządzania linkami. Aktywna społeczność stworzyła ponad 300 wtyczek, obejmujących wszystko, od generowania kodów QR po przekierowania geolokalizacyjne, co czyni YOURLS jednym z najbardziej rozszerzalnych, samodzielnie hostowanych skracaczy linków dostępnych na rynku.
Główne cechy YOURLS
Raporty kliknięć
Śledź całkowitą liczbę kliknięć, źródła odesłań i statystyki dla każdego linku, abyś dokładnie wiedział(a), jak każdy skrócony adres URL działa w czasie.
Ekosystem wtyczek
Ponad 300 wtyczek społeczności rozszerza YOURLS o kody QR, przekierowania geolokalizacyjne, podglądy linków i wiele więcej — bez konieczności niestandardowego programowania.
REST API
Twórz, rozwijaj i pobieraj statystyki linków programowo za pośrednictwem wbudowanego API, co sprawia, że YOURLS jest łatwy do zintegrowania z aplikacjami i przepływami pracy automatyzacji.
Niestandardowe słowa kluczowe
Przypisz zapadające w pamięć niestandardowe slugi do dowolnego linku zamiast losowych znaków, dając Ci markowe adresy URL, takie jak
yourdomain.com/launch.
Tryb publiczny lub prywatny
Uruchom YOURLS jako prywatne narzędzie dla Twojego zespołu lub udostępnij je publicznie — kontrola dostępu to pojedynczy przełącznik konfiguracji.
Obsługa bookmarkletów
Zainstaluj jednoklikowy bookmarklet w dowolnej przeglądarce, aby skrócić adres URL bieżącej strony bez opuszczania Twojego przepływu pracy.
Dlaczego warto uruchomić YOURLS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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