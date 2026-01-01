Do 69% zniżki na YOURLS

Wdróż YOURLS jednym kliknięciem.

Lekki, samodzielnie hostowany skracacz adresów URL PHP z analityką kliknięć, ponad 300 wtyczkami i interfejsem API REST.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż YOURLS jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z YOURLS

YOURLS (Twój Własny Skracacz Adresów URL) to mała, samodzielna aplikacja PHP, która pozwala uruchomić własną usługę skracania adresów URL na Twojej domenie. W przeciwieństwie do usług komercyjnych, YOURLS utrzymuje wszystkie dane o kliknięciach i zarządzanie linkami całkowicie pod Twoją kontrolą — bez limitów zapytań, opłat abonamentowych i śledzenia Twoich odbiorców przez osoby trzecie.

Oprócz podstawowego skracania, YOURLS zawiera wbudowane śledzenie kliknięć, analizę odsyłaczy oraz API REST do programowego zarządzania linkami. Aktywna społeczność stworzyła ponad 300 wtyczek, obejmujących wszystko, od generowania kodów QR po przekierowania geolokalizacyjne, co czyni YOURLS jednym z najbardziej rozszerzalnych, samodzielnie hostowanych skracaczy linków dostępnych na rynku.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy YOURLS

Raporty kliknięć

Śledź całkowitą liczbę kliknięć, źródła odesłań i statystyki dla każdego linku, abyś dokładnie wiedział(a), jak każdy skrócony adres URL działa w czasie.

Ekosystem wtyczek

Ponad 300 wtyczek społeczności rozszerza YOURLS o kody QR, przekierowania geolokalizacyjne, podglądy linków i wiele więcej — bez konieczności niestandardowego programowania.

REST API

Twórz, rozwijaj i pobieraj statystyki linków programowo za pośrednictwem wbudowanego API, co sprawia, że YOURLS jest łatwy do zintegrowania z aplikacjami i przepływami pracy automatyzacji.

Niestandardowe słowa kluczowe

Przypisz zapadające w pamięć niestandardowe slugi do dowolnego linku zamiast losowych znaków, dając Ci markowe adresy URL, takie jak yourdomain.com/launch.

Tryb publiczny lub prywatny

Uruchom YOURLS jako prywatne narzędzie dla Twojego zespołu lub udostępnij je publicznie — kontrola dostępu to pojedynczy przełącznik konfiguracji.

Obsługa bookmarkletów

Zainstaluj jednoklikowy bookmarklet w dowolnej przeglądarce, aby skrócić adres URL bieżącej strony bez opuszczania Twojego przepływu pracy.

Dlaczego warto uruchomić YOURLS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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