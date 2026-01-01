withoutbg to samodzielnie hostowana aplikacja do usuwania tła, oparta na sztucznej inteligencji, która uruchamia czterostopniowy potok modeli ONNX w całości na Twoim własnym serwerze. Zapewnia interfejs internetowy „drag-and-drop” do usuwania tła ze zdjęć produktów, portretów i obrazów marketingowych — bez wysyłania plików do usługi w chmurze lub płacenia opłat za obraz. Potok łączy segmentację ISNet, wskazówki Depth Anything V2, Focus Matting i model udoskonalający, aby uzyskać czyste wyniki z przezroczystym tłem, wyłącznie na podstawie wnioskowania CPU.

Wszystkie wagi modeli są spakowane w obrazie Docker, więc nie ma nic do skonfigurowania poza wdrożeniem kontenera — bez pobierania modeli, bez wymaganej karty graficznej (GPU), bez zewnętrznych wywołań API na ścieżce przetwarzania.