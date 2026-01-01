Wdróż withoutbg jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane narzędzie AI do usuwania tła, które przetwarza obrazy lokalnie, bez zależności od chmury ani opłat za obraz.
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Co możesz zbudować z withoutbg
withoutbg to samodzielnie hostowana aplikacja do usuwania tła, oparta na sztucznej inteligencji, która uruchamia czterostopniowy potok modeli ONNX w całości na Twoim własnym serwerze. Zapewnia interfejs internetowy „drag-and-drop” do usuwania tła ze zdjęć produktów, portretów i obrazów marketingowych — bez wysyłania plików do usługi w chmurze lub płacenia opłat za obraz. Potok łączy segmentację ISNet, wskazówki Depth Anything V2, Focus Matting i model udoskonalający, aby uzyskać czyste wyniki z przezroczystym tłem, wyłącznie na podstawie wnioskowania CPU.
Wszystkie wagi modeli są spakowane w obrazie Docker, więc nie ma nic do skonfigurowania poza wdrożeniem kontenera — bez pobierania modeli, bez wymaganej karty graficznej (GPU), bez zewnętrznych wywołań API na ścieżce przetwarzania.
Główne cechy withoutbg
Potok lokalnego modelu AI
Wykonuje całe przetwarzanie usuwania tła na Twoim własnym serwerze przy użyciu dołączonych modeli ONNX — żaden obraz nigdy nie jest wysyłany do zewnętrznej usługi chmurowej.
Czteroetapowe przetwarzanie
Segmentacja ISNet, wskazówki Depth Anything V2, Focus Matting i model udoskonalający współpracują ze sobą, aby uzyskać czyste krawędzie na włosach, futrze i złożonych obiektach.
Nie wymaga GPU
Wnioskowanie ONNX oparte na CPU oznacza, że każdy standardowy VPS może uruchomić pełny potok modelu bez sprzętu GPU lub konfiguracji CUDA.
Interfejs użytkownika sieci web typu „przeciągnij i upuść”
Interfejs oparty na React pozwala użytkownikom przeciągać obrazy i pobierać wyniki z przezroczystym tłem w formacie PNG, JPEG lub WebP bez żadnej konfiguracji.
Brak opłat za każde zdjęcie
Samodzielne hostowanie eliminuje opłaty naliczane za każdy obraz z interfejsów API SaaS do usuwania tła — przetwarzaj nieograniczoną liczbę obrazów przy stałym koszcie VPS.
Dlaczego warto uruchomić withoutbg na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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