Wdróż Whishper jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pakiet do transkrypcji audio i tworzenia napisów, który obsługuje Whisper, tłumaczenie i edycję w całości na Twoim własnym serwerze.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Whishper
Whishper to pakiet do transkrypcji i tworzenia napisów z otwartym kodem źródłowym, który uruchamia OpenAI Whisper lokalnie, zapewniając bardzo dokładną konwersję mowy na tekst bez wysyłania dźwięku do jakichkolwiek usług stron trzecich. Przesyłaj pliki multimedialne, wklej dowolny adres URL obsługiwany przez yt-dlp, a Whishper zajmie się transkrypcją, tłumaczeniem i edycją napisów w jednym miejscu — wszystko za pośrednictwem dopracowanego interfejsu internetowego.
Samodzielne hostowanie Whishper pozwala zachować wrażliwe nagrania — wywiady, spotkania, wykłady, rozmowy z klientami — całkowicie w Twojej infrastrukturze. Dołączony silnik LibreTranslate dodaje możliwość tłumaczenia maszynowego offline na dziesiątki języków, a zintegrowany edytor napisów pozwala na precyzyjne dostosowanie czasu, dzielenie segmentów i eksportowanie do formatów SRT, VTT, TXT lub JSON bez opuszczania przeglądarki.
Główne cechy Whishper
Lokalna transkrypcja Whisper
Dzięki FasterWhisper transkrybuj audio i wideo na własnym sprzęcie bez zewnętrznych wywołań API ani opłat za minutę.
Pozyskiwanie adresów URL i plików
Upuść plik bezpośrednio lub wklej dowolny adres URL obsługiwany przez yt-dlp — YouTube, podcasty, bezpośrednie linki — a Whishper pobierze i przetranskrybuje go.
Tłumaczenie offline
Dołączony silnik LibreTranslate tłumaczy transkrypcje na dziesiątki języków bez wysyłania tekstu do komercyjnego API tłumaczeń.
Wbudowany edytor napisów
Edytuj czas, dziel lub wstawiaj segmenty i obserwuj ostrzeżenia CPS na żywo, podczas gdy odtwarzacz podświetla aktywną linię w trakcie odtwarzania dźwięku.
Wiele formatów eksportu
Pobierz ukończone transkrypcje jako SRT, VTT, TXT lub JSON, lub skopiuj surowy tekst bezpośrednio do schowka.
Profile CPU i GPU
Działa natywnie na standardowych instancjach CPU i obsługuje akcelerację GPU NVIDIA dla znacznie szybszej transkrypcji na wydajnym sprzęcie.
Dlaczego warto uruchomić Whishper na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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