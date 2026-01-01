Whishper to pakiet do transkrypcji i tworzenia napisów z otwartym kodem źródłowym, który uruchamia OpenAI Whisper lokalnie, zapewniając bardzo dokładną konwersję mowy na tekst bez wysyłania dźwięku do jakichkolwiek usług stron trzecich. Przesyłaj pliki multimedialne, wklej dowolny adres URL obsługiwany przez yt-dlp, a Whishper zajmie się transkrypcją, tłumaczeniem i edycją napisów w jednym miejscu — wszystko za pośrednictwem dopracowanego interfejsu internetowego.

Samodzielne hostowanie Whishper pozwala zachować wrażliwe nagrania — wywiady, spotkania, wykłady, rozmowy z klientami — całkowicie w Twojej infrastrukturze. Dołączony silnik LibreTranslate dodaje możliwość tłumaczenia maszynowego offline na dziesiątki języków, a zintegrowany edytor napisów pozwala na precyzyjne dostosowanie czasu, dzielenie segmentów i eksportowanie do formatów SRT, VTT, TXT lub JSON bez opuszczania przeglądarki.