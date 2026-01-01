Wdróż Koffan jednym kliknięciem.
Ultralekka, samodzielnie hostowana aplikacja do list zakupów dla par i rodzin z synchronizacją w czasie rzeczywistym, trybem offline i instalacją PWA.
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Co możesz zbudować z Koffan
Koffan to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa do tworzenia list zakupów, stworzona dla par, rodzin i wspólnych gospodarstw domowych. Synchronizuje się w czasie rzeczywistym między telefonami, tabletami i komputerami stacjonarnymi za pośrednictwem WebSockets, działa offline jako Progressive Web App i organizuje produkty w niestandardowe sekcje z rozmytym autouzupełnianiem, czerpiącym z Twojej historii zakupów.
Samodzielne hostowanie Koffan na VPS utrzymuje listę zakupów gospodarstwa domowego na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast w zakupowym SaaS. Napisany w Go z wbudowaną bazą danych SQLite, działa w około 2,5 MB pamięci RAM z zajętością dysku 16 MB, zawiera tłumaczenia na trzynaście języków, obejmuje ochronę przed atakami brute-force i udostępnia opcjonalne REST API do automatyzacji, migracji i integracji.
Główne cechy Koffan
Synchronizacja w czasie rzeczywistym
Aktualizacje na żywo oparte na WebSocket utrzymują każdego członka gospodarstwa domowego na tej samej liście, gdy elementy są dodawane, zaznaczane lub edytowane.
Offline PWA
Zainstaluj na ekranie głównym Twojego telefonu i dodawaj lub odhaczaj elementy bez połączenia — zmiany zsynchronizują się po powrocie do sieci.
Wiele list
Twórz oddzielne listy dla każdego sklepu lub celu z niestandardowymi ikonami i ponownie wykorzystuj sekcje produktów, takie jak nabiał, warzywa lub środki czystości.
Ultralekkie gabaryty
Napisany w Go na zapleczu SQLite — zajmuje około 16 MB na dysku i 2,5 MB pamięci RAM, idealny nawet dla najmniejszego planu VPS.
Inteligentne autouzupełnianie
Wyszukiwanie rozmyte sugeruje produkty z Twojej poprzedniej historii zakupów i pamięta, do której sekcji należy każdy przedmiot.
Dostęp do REST API
Opcjonalny token API odblokowuje programowy dostęp do automatyzacji, integracji i migracji list między instancjami.
Dlaczego warto uruchomić Koffan na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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