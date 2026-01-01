Koffan to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa do tworzenia list zakupów, stworzona dla par, rodzin i wspólnych gospodarstw domowych. Synchronizuje się w czasie rzeczywistym między telefonami, tabletami i komputerami stacjonarnymi za pośrednictwem WebSockets, działa offline jako Progressive Web App i organizuje produkty w niestandardowe sekcje z rozmytym autouzupełnianiem, czerpiącym z Twojej historii zakupów.

Samodzielne hostowanie Koffan na VPS utrzymuje listę zakupów gospodarstwa domowego na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast w zakupowym SaaS. Napisany w Go z wbudowaną bazą danych SQLite, działa w około 2,5 MB pamięci RAM z zajętością dysku 16 MB, zawiera tłumaczenia na trzynaście języków, obejmuje ochronę przed atakami brute-force i udostępnia opcjonalne REST API do automatyzacji, migracji i integracji.