PufferPanel to darmowy, open-source'owy panel do zarządzania serwerami gier oparty na sieci web, który pozwala tworzyć, konfigurować i obsługiwać dedykowane serwery gier z jednego interfejsu. Obsługuje szeroką gamę tytułów od razu po instalacji — w tym Minecraft, Factorio, Rust, ARK i gry na silniku Source — i wykorzystuje szablony, dzięki czemu możesz uruchamiać nowe typy serwerów bez dotykania wiersza poleceń.

Samodzielne hostowanie PufferPanel na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi serwerami gier, danymi graczy i konfiguracją modyfikacji, z wbudowanymi rolami użytkowników, dostępem SFTP i podglądem konsoli na żywo. Jest to lekka alternatywa dla komercyjnych paneli sterowania i naturalnie pasuje do społeczności graczy korzystającej z jednego VPS.