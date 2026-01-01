Wdróż PufferPanel jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy panel do zarządzania serwerami gier z interfejsem webowym dla Minecrafta, Factorio, Rust i wielu innych gier.
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Co możesz zbudować z PufferPanel
PufferPanel to darmowy, open-source'owy panel do zarządzania serwerami gier oparty na sieci web, który pozwala tworzyć, konfigurować i obsługiwać dedykowane serwery gier z jednego interfejsu. Obsługuje szeroką gamę tytułów od razu po instalacji — w tym Minecraft, Factorio, Rust, ARK i gry na silniku Source — i wykorzystuje szablony, dzięki czemu możesz uruchamiać nowe typy serwerów bez dotykania wiersza poleceń.
Samodzielne hostowanie PufferPanel na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi serwerami gier, danymi graczy i konfiguracją modyfikacji, z wbudowanymi rolami użytkowników, dostępem SFTP i podglądem konsoli na żywo. Jest to lekka alternatywa dla komercyjnych paneli sterowania i naturalnie pasuje do społeczności graczy korzystającej z jednego VPS.
Główne cechy PufferPanel
Obsługa wielu gier
Wbudowane szablony dla Minecraft, Factorio, Rust, ARK, gier na silniku Source i wielu innych, z możliwością dodawania własnych szablonów.
Konsola Webowa
Zarządzaj każdym serwerem gier za pomocą przejrzystego interfejsu webowego z podglądem konsoli na żywo, kontrolkami uruchamiania/zatrzymywania i statystykami użycia zasobów w czasie rzeczywistym.
Role użytkowników i uprawnienia
Udziel dostępu z ograniczonym zakresem przyjaciołom, moderatorom lub administratorom, aby wiele osób mogło pomagać w zarządzaniu serwerami bez udostępniania konta root.
Dostęp do pliku SFTP
Wbudowany serwer SFTP pozwala użytkownikom wgrywać mody, światy i pliki konfiguracyjne bezpośrednio na ich serwery gier.
Zaplanowane zadania
Zautomatyzuj restarty, kopie zapasowe i inne cykliczne zadania dla każdego serwera za pomocą wbudowanego harmonogramu zadań.
OAuth2 API
Interfejs API REST chroniony przez OAuth2 umożliwia zewnętrznym narzędziom, botom i panelom sterowania integrację z Twoją flotą serwerów gier.
Dlaczego warto uruchomić PufferPanel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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