Wdróż DumbDrop z instalacją jednym kliknięciem.
Minimalistyczny przesyłający pliki typu „drag-and-drop”, który wrzuca pliki bezpośrednio do folderu — bez bazy danych, bez kont, bez zbędnych ceregieli.
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Co możesz zbudować z DumbDrop
DumbDrop to celowo minimalistyczna aplikacja do przesyłania plików od DumbWare.io, zbudowana na idei, że udostępnianie plików serwerowi nie powinno wymagać systemu kont, magazynu obiektów ani subskrypcji chmurowej. Interfejs to pojedyncza strefa upuszczania — przeciągnij pliki, a wylądują one na dysku w skonfigurowanym katalogu przesyłania, który w pełni kontrolujesz.
Pomimo niewielkiej powierzchni, DumbDrop oferuje praktyczne dodatki, takie jak opcjonalna ochrona PIN-em, obsługa przesyłania katalogów, konfigurowalne limity rozmiaru, filtrowanie rozszerzeń plików i powiadomienia Apprise. Samodzielne hostowanie na VPS-ie zapewnia prywatność przesyłanych plików, eliminuje opłaty za transfer za gigabajt od usług stron trzecich i zapewnia niezawodny punkt przekazania dla współpracowników, którzy nie mają dostępu do powłoki ani SFTP.
Główne cechy DumbDrop
Przesyłanie „przeciągnij i upuść”
Upuść jeden plik, wiele plików lub cały folder na stronę, a oryginalna struktura katalogów zostanie zachowana na dysku.
Nie jest wymagana baza danych
Przesłane pliki są zapisywane bezpośrednio do zamontowanego katalogu, więc kopie zapasowe to zwykła kopia folderu i nie ma nic do migracji.
Opcjonalna ochrona PIN
Ustaw 4-10-cyfrowy kod PIN, aby ograniczyć przesyłanie na współdzielonych serwerach bez tworzenia pełnego systemu uwierzytelniania.
Powiadomienia Apprise
Otrzymuj powiadomienia za pośrednictwem dowolnego kanału obsługiwanego przez Apprise za każdym razem, gdy pojawi się nowy plik, z konfigurowalnymi szablonami dla nazwy pliku, rozmiaru i wykorzystania pamięci masowej.
Lista plików i czyszczenie
Włącz opcjonalną przeglądarkę plików, aby pobierać lub usuwać przesłane pliki bezpośrednio z interfejsu internetowego bez dostępu SSH.
Limity rozszerzeń i rozmiaru
Ogranicz akceptowane typy plików i ogranicz rozmiary przesyłanych plików, aby strefa upuszczania była zgodna z przeznaczeniem.
Dlaczego warto uruchomić DumbDrop na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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