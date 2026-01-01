DumbDrop to celowo minimalistyczna aplikacja do przesyłania plików od DumbWare.io, zbudowana na idei, że udostępnianie plików serwerowi nie powinno wymagać systemu kont, magazynu obiektów ani subskrypcji chmurowej. Interfejs to pojedyncza strefa upuszczania — przeciągnij pliki, a wylądują one na dysku w skonfigurowanym katalogu przesyłania, który w pełni kontrolujesz.

Pomimo niewielkiej powierzchni, DumbDrop oferuje praktyczne dodatki, takie jak opcjonalna ochrona PIN-em, obsługa przesyłania katalogów, konfigurowalne limity rozmiaru, filtrowanie rozszerzeń plików i powiadomienia Apprise. Samodzielne hostowanie na VPS-ie zapewnia prywatność przesyłanych plików, eliminuje opłaty za transfer za gigabajt od usług stron trzecich i zapewnia niezawodny punkt przekazania dla współpracowników, którzy nie mają dostępu do powłoki ani SFTP.