Sonarr to kompleksowy menedżer kolekcji programów telewizyjnych i osobisty rejestrator wideo dla użytkowników Usenet i BitTorrent. Monitoruje kanały RSS pod kątem nowych wydań odcinków, automatycznie pobiera je za pośrednictwem preferowanego klienta pobierania i organizuje powstałe pliki z konsekwentnym nazewnictwem — wszystko bez ręcznej interwencji. Jako kluczowy członek pakietu arr, Sonarr bezproblemowo integruje się z Radarr, Prowlarr oraz serwerami multimediów, takimi jak Plex i Jellyfin.

Wdrożenie Sonarr na Twoim VPS oznacza, że działa on 24/7, wychwytując nowe wydania w momencie ich pojawienia się, nawet gdy Twój domowy komputer jest wyłączony. Trwała pamięć masowa chroni Twoje konfiguracje biblioteki i profile jakości, podczas gdy interfejs API REST umożliwia integrację z narzędziami do zarządzania żądaniami, aby zbudować w pełni zautomatyzowany ekosystem domowych multimediów.