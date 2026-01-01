Wdróż Sonarr jednym kliknięciem.
Zautomatyzowany menedżer kolekcji seriali telewizyjnych, który monitoruje, pobiera, zmienia nazwy i organizuje odcinki z Usenetu i torrentów.
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Co możesz zbudować z Sonarr
Sonarr to kompleksowy menedżer kolekcji programów telewizyjnych i osobisty rejestrator wideo dla użytkowników Usenet i BitTorrent. Monitoruje kanały RSS pod kątem nowych wydań odcinków, automatycznie pobiera je za pośrednictwem preferowanego klienta pobierania i organizuje powstałe pliki z konsekwentnym nazewnictwem — wszystko bez ręcznej interwencji. Jako kluczowy członek pakietu arr, Sonarr bezproblemowo integruje się z Radarr, Prowlarr oraz serwerami multimediów, takimi jak Plex i Jellyfin.
Wdrożenie Sonarr na Twoim VPS oznacza, że działa on 24/7, wychwytując nowe wydania w momencie ich pojawienia się, nawet gdy Twój domowy komputer jest wyłączony. Trwała pamięć masowa chroni Twoje konfiguracje biblioteki i profile jakości, podczas gdy interfejs API REST umożliwia integrację z narzędziami do zarządzania żądaniami, aby zbudować w pełni zautomatyzowany ekosystem domowych multimediów.
Główne cechy Sonarr
Automatyczne monitorowanie odcinków
Śledzi nadchodzące odcinki za pośrednictwem kanałów RSS i pobiera je automatycznie w momencie, gdy tylko pojawią się nowe wydania.
Zarządzanie profilami jakości
Zdefiniuj preferowane rozdzielczości, kodeki i rozmiary plików dla każdej serii, i pozwól Sonarr automatycznie uaktualniać do lepszych wydań, gdy się pojawią.
Pobierz integrację klienta
Łączy się z qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet i innymi — obsługując zarówno torrentowe, jak i Usenetowe przepływy pracy z jednego interfejsu.
Synchronizacja serwera multimediów
Uruchamia automatyczne aktualizacje biblioteki w Plex, Jellyfin, Emby i Kodi po każdym pobraniu, utrzymując Twój serwer multimediów aktualnym bez ręcznego odświeżania.
Obsługa pakietu sezonowego
Inteligentnie przetwarza pobrane pakiety sezonowe, wyodrębniając pojedyncze odcinki i dopasowując je do monitorowanych wpisów seriali.
Dlaczego warto uruchomić Sonarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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