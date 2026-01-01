Milvus to najpopularniejsza na świecie otwartoźródłowa baza danych wektorowych, zaprojektowana specjalnie do przechowywania i wyszukiwania wielowymiarowych osadzeń generowanych przez modele uczenia maszynowego. Obsługuje indeksy HNSW, IVF i DiskANN, hybrydowe wyszukiwanie gęstych i rzadkich wektorów oraz obsługuje miliardy wektorów, zachowując opóźnienia zapytań poniżej milisekundy. Ten szablon wdraża pełny stos Milvus z etcd dla metadanych, MinIO dla przechowywania obiektów oraz interfejs webowy Attu do wizualnego zarządzania.

Hostowanie Milvus na własnym VPS utrzymuje zastrzeżone osadzenia i wrażliwe dane użytkowników w Twojej infrastrukturze, zapewnia dedykowaną pamięć i procesor dla obciążeń AI intensywnie korzystających z indeksów oraz eliminuje koszty zapytań w zarządzanych usługach baz danych wektorowych.