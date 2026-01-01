Wdróż Milvus jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa baza danych wektorowych zbudowana dla aplikacji AI, która przeszukuje miliardy osadzeń z opóźnieniem poniżej milisekundy.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Milvus
Milvus to najpopularniejsza na świecie otwartoźródłowa baza danych wektorowych, zaprojektowana specjalnie do przechowywania i wyszukiwania wielowymiarowych osadzeń generowanych przez modele uczenia maszynowego. Obsługuje indeksy HNSW, IVF i DiskANN, hybrydowe wyszukiwanie gęstych i rzadkich wektorów oraz obsługuje miliardy wektorów, zachowując opóźnienia zapytań poniżej milisekundy. Ten szablon wdraża pełny stos Milvus z etcd dla metadanych, MinIO dla przechowywania obiektów oraz interfejs webowy Attu do wizualnego zarządzania.
Hostowanie Milvus na własnym VPS utrzymuje zastrzeżone osadzenia i wrażliwe dane użytkowników w Twojej infrastrukturze, zapewnia dedykowaną pamięć i procesor dla obciążeń AI intensywnie korzystających z indeksów oraz eliminuje koszty zapytań w zarządzanych usługach baz danych wektorowych.
Główne cechy Milvus
Wyszukiwanie na skalę miliardów
Indeksuj i przeszukuj miliardy wektorów z opóźnieniem poniżej milisekundy, używając indeksów HNSW, IVF lub DiskANN.
Wyszukiwanie hybrydowe
Połącz gęste wektory, rzadkie wektory i filtry metadanych w jednym zapytaniu dla bardziej precyzyjnego pobierania AI.
RAG-Ready infrastruktura
Przechowuj osadzenia dokumentów i pobieraj odpowiedni kontekst dla LLM, napędzając dokładne chatboty i systemy pytań i odpowiedzi.
Attu Web UI
Zarządzaj kolekcjami, wykonuj zapytania i monitoruj stan klastra za pośrednictwem wbudowanej konsoli zarządzania opartej na przeglądarce.
Wielojęzyczne SDK
Oficjalne klienty dla Python, Java, Go i Node.js oraz interfejsy API REST i gRPC integrują się z dowolnym stosem AI.
Dlaczego warto uruchomić Milvus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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