Do 69% zniżki na HuggingChat (Chat UI)

Wdróż HuggingChat (interfejs czatu) w instalacji jednym kliknięciem.

Open-source interfejs czatu SvelteKit, który zasila HuggingChat i łączy się z dowolnym punktem końcowym modelu zgodnym z OpenAI.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż HuggingChat (interfejs czatu) w instalacji jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (interfejs czatu) to otwartoźródłowa baza kodu stojąca za huggingface.co/chat, zbudowana przez Hugging Face jako dopracowany, markowy interfejs dla dużych modeli językowych. W przeciwieństwie do aplikacji czatowych zablokowanych na dostawcę, obsługuje protokół OpenAI API, dzięki czemu ta sama implementacja może komunikować się z routerem Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, lokalnym serwerem llama.cpp, Ollama lub dowolnym innym kompatybilnym punktem końcowym, po prostu zmieniając adres URL i klucz.

Samodzielne hostowanie go na Twoim własnym VPS zachowuje każdą rozmowę, wywołanie narzędzia MCP i przesłany plik na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, jednocześnie nadal dając Ci dostęp do tysięcy otwartych i zastrzeżonych modeli za pośrednictwem dowolnego preferowanego przez Ciebie zaplecza wnioskowania.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy HuggingChat (Chat UI)

Router kompatybilny z OpenAI

Wskaż na router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama lub dowolny adres URL zgodny z OpenAI i natychmiast uzyskaj dostęp do ich pełnego katalogu modeli.

Inteligentne wielokanałowe kierowanie

Wbudowany router LLM automatycznie wybiera najlepszy model dla każdego żądania — multimodalny, wywołujący narzędzia lub domyślny — nie ujawniając złożoności użytkownikom końcowym.

Wywoływanie narzędzi MCP

Połącz serwery protokołu kontekstu modelu, aby czaty mogły uruchamiać wyszukiwanie w sieci, kod i niestandardowe narzędzia, z wynikami przesyłanymi strumieniowo z powrotem do rozmowy.

Wielomodalne rozmowy

Wysyłaj obrazy, załączniki i dane głosowe do modeli wizyjnych i w stylu Whisper, które obsługują wejścia multimodalne za pośrednictwem wybranego dostawcy.

Trwała historia czatu

Dołączony MongoDB przechowuje rozmowy, ustawienia i asystentów dla każdego użytkownika, dzięki czemu historia przetrwa ponowne uruchomienia i będzie podążać za użytkownikami na różnych urządzeniach.

Niestandardowy branding

Zastąp nazwę aplikacji, opis i zasoby, aby dostarczyć w pełni markowy wewnętrzny produkt czatu dla Twojego zespołu lub klientów.

Dlaczego warto uruchomić HuggingChat (Chat UI) na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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