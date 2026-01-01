HuggingChat (interfejs czatu) to otwartoźródłowa baza kodu stojąca za huggingface.co/chat, zbudowana przez Hugging Face jako dopracowany, markowy interfejs dla dużych modeli językowych. W przeciwieństwie do aplikacji czatowych zablokowanych na dostawcę, obsługuje protokół OpenAI API, dzięki czemu ta sama implementacja może komunikować się z routerem Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, lokalnym serwerem llama.cpp, Ollama lub dowolnym innym kompatybilnym punktem końcowym, po prostu zmieniając adres URL i klucz.

Samodzielne hostowanie go na Twoim własnym VPS zachowuje każdą rozmowę, wywołanie narzędzia MCP i przesłany plik na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, jednocześnie nadal dając Ci dostęp do tysięcy otwartych i zastrzeżonych modeli za pośrednictwem dowolnego preferowanego przez Ciebie zaplecza wnioskowania.