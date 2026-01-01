Wdróż HuggingChat (interfejs czatu) w instalacji jednym kliknięciem.
Open-source interfejs czatu SvelteKit, który zasila HuggingChat i łączy się z dowolnym punktem końcowym modelu zgodnym z OpenAI.
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Co możesz zbudować z HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (interfejs czatu) to otwartoźródłowa baza kodu stojąca za huggingface.co/chat, zbudowana przez Hugging Face jako dopracowany, markowy interfejs dla dużych modeli językowych. W przeciwieństwie do aplikacji czatowych zablokowanych na dostawcę, obsługuje protokół OpenAI API, dzięki czemu ta sama implementacja może komunikować się z routerem Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, lokalnym serwerem llama.cpp, Ollama lub dowolnym innym kompatybilnym punktem końcowym, po prostu zmieniając adres URL i klucz.
Samodzielne hostowanie go na Twoim własnym VPS zachowuje każdą rozmowę, wywołanie narzędzia MCP i przesłany plik na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, jednocześnie nadal dając Ci dostęp do tysięcy otwartych i zastrzeżonych modeli za pośrednictwem dowolnego preferowanego przez Ciebie zaplecza wnioskowania.
Główne cechy HuggingChat (Chat UI)
Router kompatybilny z OpenAI
Wskaż na router Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama lub dowolny adres URL zgodny z OpenAI i natychmiast uzyskaj dostęp do ich pełnego katalogu modeli.
Inteligentne wielokanałowe kierowanie
Wbudowany router LLM automatycznie wybiera najlepszy model dla każdego żądania — multimodalny, wywołujący narzędzia lub domyślny — nie ujawniając złożoności użytkownikom końcowym.
Wywoływanie narzędzi MCP
Połącz serwery protokołu kontekstu modelu, aby czaty mogły uruchamiać wyszukiwanie w sieci, kod i niestandardowe narzędzia, z wynikami przesyłanymi strumieniowo z powrotem do rozmowy.
Wielomodalne rozmowy
Wysyłaj obrazy, załączniki i dane głosowe do modeli wizyjnych i w stylu Whisper, które obsługują wejścia multimodalne za pośrednictwem wybranego dostawcy.
Trwała historia czatu
Dołączony MongoDB przechowuje rozmowy, ustawienia i asystentów dla każdego użytkownika, dzięki czemu historia przetrwa ponowne uruchomienia i będzie podążać za użytkownikami na różnych urządzeniach.
Niestandardowy branding
Zastąp nazwę aplikacji, opis i zasoby, aby dostarczyć w pełni markowy wewnętrzny produkt czatu dla Twojego zespołu lub klientów.
Dlaczego warto uruchomić HuggingChat (Chat UI) na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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