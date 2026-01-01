Wdróż Maputnik jednym kliknięciem.
Darmowy i otwarty edytor wizualny dla stylów map MapLibre i Mapbox GL JSON, stworzony dla deweloperów i kartografów.
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Co możesz zbudować z Maputnik
Maputnik to standardowy, otwarty edytor wizualny dla specyfikacji stylów MapLibre GL, używany do projektowania bazowych map wektorowych dla aplikacji internetowych i mobilnych. Zamiast ręcznie edytować JSON, tworzysz warstwy, właściwości malowania, wyrażenia i filtry za pomocą edytora WYSIWYG na żywo, zsynchronizowanego z podglądem MapLibre GL w czasie rzeczywistym.
Samodzielne hostowanie Maputnika na własnym serwerze VPS pozwala zachować zastrzeżone pliki stylów, adresy URL serwerów kafelków i klucze API w Twojej infrastrukturze, zamiast polegać na publicznym demo dostępnym na maplibre.org. Wdrożenie jest dostarczane jako pojedynczy statyczny interfejs front-end obsługiwany przez oficjalny plik binarny Maputnika, dzięki czemu praca projektowa odbywa się w całości po stronie przeglądarki, bez konieczności korzystania z zewnętrznych zależności usług mapowych.
Główne cechy Maputnik
Edytor stylu WYSIWYG
Edytuj style JSON MapLibre i Mapbox GL wizualnie z podglądem mapy na żywo, który aktualizuje się, gdy dostosowujesz warstwy, kolory, czcionki i wyrażenia zależne od powiększenia.
Pełne pokrycie specyfikacji stylu
Obsługuje każdy typ warstwy specyfikacji stylu MapLibre GL — wypełnienie, linia, symbol, raster, cieniowanie terenu, mapa ciepła — z uwzględniającymi typ danymi wejściowymi dla właściwości malowania i układu.
Wyrażenia oparte na danych
Twórz i debuguj wyrażenia filtrów i właściwości z walidacją wbudowaną, aby style mogły reagować na atrybuty cech, poziom powiększenia i stan środowiska wykonawczego.
Inspektor kafelków wektorowych
Sprawdź źródła kafelków wektorowych warstwa po warstwie, aby dokładnie zobaczyć, jakie funkcje i właściwości są dostępne przed powiązaniem ich w swoim stylu.
Import i eksport stylów
Załaduj style z adresu URL, prześlij JSON lub wklej ze schowka, następnie wyeksportuj gotowy plik stylu, gotowy do użycia w MapLibre GL JS lub natywnych pakietach SDK.
Niestandardowe źródła kafelków
Skieruj edytor na własne punkty końcowe kafelków wektorowych lub rastrowych, serwery OpenMapTiles lub MBTiles, aby projektować style w oparciu o dane, które faktycznie obsługuje Twoja aplikacja.
Dlaczego warto uruchomić Maputnik na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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