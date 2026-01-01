Do 69% zniżki na Maputnik

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Darmowy i otwarty edytor wizualny dla stylów map MapLibre i Mapbox GL JSON, stworzony dla deweloperów i kartografów.

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23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Maputnik

Maputnik to standardowy, otwarty edytor wizualny dla specyfikacji stylów MapLibre GL, używany do projektowania bazowych map wektorowych dla aplikacji internetowych i mobilnych. Zamiast ręcznie edytować JSON, tworzysz warstwy, właściwości malowania, wyrażenia i filtry za pomocą edytora WYSIWYG na żywo, zsynchronizowanego z podglądem MapLibre GL w czasie rzeczywistym.

Samodzielne hostowanie Maputnika na własnym serwerze VPS pozwala zachować zastrzeżone pliki stylów, adresy URL serwerów kafelków i klucze API w Twojej infrastrukturze, zamiast polegać na publicznym demo dostępnym na maplibre.org. Wdrożenie jest dostarczane jako pojedynczy statyczny interfejs front-end obsługiwany przez oficjalny plik binarny Maputnika, dzięki czemu praca projektowa odbywa się w całości po stronie przeglądarki, bez konieczności korzystania z zewnętrznych zależności usług mapowych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Maputnik

Edytor stylu WYSIWYG

Edytuj style JSON MapLibre i Mapbox GL wizualnie z podglądem mapy na żywo, który aktualizuje się, gdy dostosowujesz warstwy, kolory, czcionki i wyrażenia zależne od powiększenia.

Pełne pokrycie specyfikacji stylu

Obsługuje każdy typ warstwy specyfikacji stylu MapLibre GL — wypełnienie, linia, symbol, raster, cieniowanie terenu, mapa ciepła — z uwzględniającymi typ danymi wejściowymi dla właściwości malowania i układu.

Wyrażenia oparte na danych

Twórz i debuguj wyrażenia filtrów i właściwości z walidacją wbudowaną, aby style mogły reagować na atrybuty cech, poziom powiększenia i stan środowiska wykonawczego.

Inspektor kafelków wektorowych

Sprawdź źródła kafelków wektorowych warstwa po warstwie, aby dokładnie zobaczyć, jakie funkcje i właściwości są dostępne przed powiązaniem ich w swoim stylu.

Import i eksport stylów

Załaduj style z adresu URL, prześlij JSON lub wklej ze schowka, następnie wyeksportuj gotowy plik stylu, gotowy do użycia w MapLibre GL JS lub natywnych pakietach SDK.

Niestandardowe źródła kafelków

Skieruj edytor na własne punkty końcowe kafelków wektorowych lub rastrowych, serwery OpenMapTiles lub MBTiles, aby projektować style w oparciu o dane, które faktycznie obsługuje Twoja aplikacja.

Dlaczego warto uruchomić Maputnik na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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