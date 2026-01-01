Maputnik to standardowy, otwarty edytor wizualny dla specyfikacji stylów MapLibre GL, używany do projektowania bazowych map wektorowych dla aplikacji internetowych i mobilnych. Zamiast ręcznie edytować JSON, tworzysz warstwy, właściwości malowania, wyrażenia i filtry za pomocą edytora WYSIWYG na żywo, zsynchronizowanego z podglądem MapLibre GL w czasie rzeczywistym.

Samodzielne hostowanie Maputnika na własnym serwerze VPS pozwala zachować zastrzeżone pliki stylów, adresy URL serwerów kafelków i klucze API w Twojej infrastrukturze, zamiast polegać na publicznym demo dostępnym na maplibre.org. Wdrożenie jest dostarczane jako pojedynczy statyczny interfejs front-end obsługiwany przez oficjalny plik binarny Maputnika, dzięki czemu praca projektowa odbywa się w całości po stronie przeglądarki, bez konieczności korzystania z zewnętrznych zależności usług mapowych.