Koel to samodzielnie hostowana aplikacja do strumieniowego przesyłania muzyki, która zapewnia wrażenia słuchowe podobne do Spotify dla Twojej własnej kolekcji muzyki. Zbudowana na Laravel i Vue.js, zapewnia responsywne odtwarzanie audio, zarządzanie biblioteką i tworzenie list odtwarzania całkowicie w przeglądarce — na dowolnym urządzeniu, bez konieczności instalowania aplikacji.

W przeciwieństwie do usług strumieniowania w chmurze, Koel przechowuje Twoją muzykę na Twoim własnym serwerze bez subskrypcji, bez ograniczeń treści i bez udostępniania danych stronom trzecim. Przesyłaj pliki bezpośrednio przez interfejs internetowy lub wskaż Koelowi istniejący katalog muzyczny, a on automatycznie zajmie się parsowaniem metadanych, pobieraniem okładek albumów i organizacją biblioteki.