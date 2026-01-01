Wdróż Koel jednym kliknięciem.
Osobisty serwer do strumieniowania muzyki, który zamienia Twój VPS w prywatny odtwarzacz muzyki w chmurze z nowoczesnym interfejsem internetowym.
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Co możesz zbudować z Koel
Koel to samodzielnie hostowana aplikacja do strumieniowego przesyłania muzyki, która zapewnia wrażenia słuchowe podobne do Spotify dla Twojej własnej kolekcji muzyki. Zbudowana na Laravel i Vue.js, zapewnia responsywne odtwarzanie audio, zarządzanie biblioteką i tworzenie list odtwarzania całkowicie w przeglądarce — na dowolnym urządzeniu, bez konieczności instalowania aplikacji.
W przeciwieństwie do usług strumieniowania w chmurze, Koel przechowuje Twoją muzykę na Twoim własnym serwerze bez subskrypcji, bez ograniczeń treści i bez udostępniania danych stronom trzecim. Przesyłaj pliki bezpośrednio przez interfejs internetowy lub wskaż Koelowi istniejący katalog muzyczny, a on automatycznie zajmie się parsowaniem metadanych, pobieraniem okładek albumów i organizacją biblioteki.
Główne cechy Koel
Nowoczesny Odtwarzacz Internetowy
Aplikacja jednostronicowa Vue.js zapewnia natychmiastowe odtwarzanie, zarządzanie kolejką i skróty klawiaturowe z dowolnej przeglądarki bez instalowania natywnej aplikacji.
Przeglądarkowe przesyłanie plików
Dodaj muzykę do swojej biblioteki, przeciągając pliki do przeglądarki — nie jest wymagany dostęp przez SSH, FTP ani wiersz poleceń.
Scrobblowanie Last.fm
Połącz swoje konto Last.fm, aby automatycznie nagrywać każdy odtwarzany utwór i budować pełną historię słuchania.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz konta dla rodziny lub znajomych, każde z osobnymi playlistami i historią słuchania, wszystkie współdzielące tę samą bibliotekę muzyki.
Zarządzanie playlistami
Twórz i zarządzaj playlistami ręcznie lub pozwól Koel generować „Ostatnio odtwarzane” i listy ulubionych automatycznie podczas słuchania.
Dlaczego warto uruchomić Koel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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