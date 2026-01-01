Wdróż MiroFish jednym kliknięciem.
Silnik predykcyjny AI wykorzystujący symulację roju wieloagentowego do prognozowania rzeczywistych wyników społecznych i rynkowych.
Wybierz plan VPS dla MiroFish
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z MiroFish
MiroFish to silnik przewidywania AI zbudowany na wieloagentowym frameworku symulacyjnym OASIS. Konstruuje równoległe światy cyfrowe zaludnione przez tysiące agentów AI, każdy z niezależnymi osobowościami, długoterminową pamięcią zasilaną przez Zep Cloud i logiką behawioralną. Użytkownicy mogą wprowadzać rzeczywiste zdarzenia jako dane początkowe i obserwować, jak reagują symulowane populacje — generując przewidywania wyników dla trendów w mediach społecznościowych, ruchów rynkowych i wpływu polityki.
Samodzielne hostowanie MiroFish zapewnia dedykowaną moc obliczeniową dla zasobożernych symulacji i utrzymuje wrażliwe dane biznesowe, sygnały finansowe oraz analizy przedpremierowe w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Zachowujesz również pełną kontrolę nad wyborem dostawcy LLM i optymalizacją kosztów.
Główne cechy MiroFish
Symulacja wieloagentowa
Tysiące agentów AI o unikalnych osobowościach i trwałej pamięci oddziałują w równoległych światach cyfrowych, tworząc wyłaniające się dynamiki społeczne.
Modelowanie platform społecznościowych
Symuluje środowiska podobne do Twittera i Reddita z możliwością publikowania postów, komentowania, obserwowania i udostępniania, aby odzwierciedlić zachowanie prawdziwych platform.
Sterowanie widokiem z lotu ptaka
Wstrzykuj zmienne i wydarzenia z ostatniej chwili z perspektywy boskiego oka, aby obserwować, jak symulowana populacja reaguje w czasie rzeczywistym.
Automatyczne raporty
Raporty analityczne generowane przez AI podsumowują wyniki symulacji i prognozy, ograniczając ręczną interpretację złożonych interakcji agentów.
Elastyczny LLM Backend
Działa z OpenAI lub dowolnym dostawcą kompatybilnym z API OpenAI, pozwalając Ci wymieniać modele, aby zrównoważyć jakość symulacji z kosztami.
Dlaczego warto uruchomić MiroFish na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.