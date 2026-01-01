MiroFish to silnik przewidywania AI zbudowany na wieloagentowym frameworku symulacyjnym OASIS. Konstruuje równoległe światy cyfrowe zaludnione przez tysiące agentów AI, każdy z niezależnymi osobowościami, długoterminową pamięcią zasilaną przez Zep Cloud i logiką behawioralną. Użytkownicy mogą wprowadzać rzeczywiste zdarzenia jako dane początkowe i obserwować, jak reagują symulowane populacje — generując przewidywania wyników dla trendów w mediach społecznościowych, ruchów rynkowych i wpływu polityki.

Samodzielne hostowanie MiroFish zapewnia dedykowaną moc obliczeniową dla zasobożernych symulacji i utrzymuje wrażliwe dane biznesowe, sygnały finansowe oraz analizy przedpremierowe w całości w Twojej własnej infrastrukturze. Zachowujesz również pełną kontrolę nad wyborem dostawcy LLM i optymalizacją kosztów.