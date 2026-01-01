Wdróż LNbits jednym kliknięciem.
Portfel Lightning typu open source i system kont z puszkami na napiwki, paywallami, przyciskami darowizn i subskrypcjami dla twórców.
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Co możesz zbudować z LNbits
LNbits to darmowy, open-source'owy portfel Bitcoin Lightning Network i system kont, który przekształca dowolny kompatybilny backend Lightning w platformę wieloużytkownikową. Zamiast obsługiwać portfel z pojedynczym węzłem, LNbits pozwala Ci udostępniać nieograniczone sub-portfele, każdy z własnymi kluczami API, saldem i kontrolą dostępu — idealny dla twórców, społeczności, firm i deweloperów, którzy chcą wydawać konta Lightning bez rezygnacji z kontroli nad bazowym węzłem.
Rozszerzalna architektura wtyczek zawiera dziesiątki gotowych rozszerzeń obejmujących słoiki na napiwki, paywalle, terminale POS, subskrypcje, usługi LNURL, scrub links i wiele innych. Samodzielne hostowanie LNbits na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje kanały Lightning, dane płatnicze i relacje z klientami całkowicie pod Twoją kontrolą, bez zewnętrznego powiernika ani opłat za transakcję.
Główne cechy LNbits
Konta wieloportfelowe
Udostępnij nieograniczone sub-portfele na jednym zapleczu Lightning, każdy z własnym saldem, kluczami API REST i izolowaną historią transakcji.
Puszki na napiwki i paywalle
Wbudowane rozszerzenia pozwalają twórcom dodawać słoiki na napiwki, przyciski darowizn, linki z płatnym dostępem i poziomy subskrypcji bez pisania niestandardowego kodu płatności.
Modułowe źródła finansowania
Połącz się z LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC i wieloma innymi — przełączaj zaplecza z interfejsu administratora bez ponownego wdrażania.
Rynek rozszerzeń
Zainstaluj rozszerzenia społeczności dla terminali punktów sprzedaży, usług LNURL, usuwania linków, gier loteryjnych, kart podarunkowych i dziesiątek innych bezpośrednio z UI.
Deweloper REST API
Każdy portfel udostępnia udokumentowany interfejs REST API i WebSocket, dzięki czemu aplikacje mogą programowo wystawiać faktury, sprawdzać salda i odbierać zdarzenia płatności.
Samodzielna kontrola
Uruchom cały stos na własnym VPS i węźle Lightning — żaden zewnętrzny powiernik nie przechowuje środków i nie obowiązują żadne opłaty platformowe za transakcję.
Dlaczego warto uruchomić LNbits na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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