LNbits to darmowy, open-source'owy portfel Bitcoin Lightning Network i system kont, który przekształca dowolny kompatybilny backend Lightning w platformę wieloużytkownikową. Zamiast obsługiwać portfel z pojedynczym węzłem, LNbits pozwala Ci udostępniać nieograniczone sub-portfele, każdy z własnymi kluczami API, saldem i kontrolą dostępu — idealny dla twórców, społeczności, firm i deweloperów, którzy chcą wydawać konta Lightning bez rezygnacji z kontroli nad bazowym węzłem.

Rozszerzalna architektura wtyczek zawiera dziesiątki gotowych rozszerzeń obejmujących słoiki na napiwki, paywalle, terminale POS, subskrypcje, usługi LNURL, scrub links i wiele innych. Samodzielne hostowanie LNbits na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje kanały Lightning, dane płatnicze i relacje z klientami całkowicie pod Twoją kontrolą, bez zewnętrznego powiernika ani opłat za transakcję.