Wdróż Errbit jednym kliknięciem.
Narzędzie do przechwytywania błędów hostowane samodzielnie, kompatybilne z Airbrake, dla aplikacji Ruby, Rails, Python, JavaScript i PHP.
Wybierz plan VPS dla Errbit
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Errbit
Errbit to tracker błędów o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany jako bezproblemowy zamiennik dla API Airbrake. Dowolny notyfikator kompatybilny z Airbrake — w tym oficjalny gem dla Ruby i Rails, airbrake-js dla przeglądarek i Node, oraz biblioteki społecznościowe dla Pythona, PHP i innych — może wskazywać na Twoją instancję Errbit zamiast na punkt końcowy SaaS i natychmiast rozpocząć przesyłanie wyjątków, śladów stosu i kontekstu żądań do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego.
Samodzielne hostowanie Errbit na VPS utrzymuje pełne ślady stosu, dane użytkownika i zrzuty parametrów pod Twoją kontrolą, zamiast przekazywać wrażliwe dane produkcyjne usłudze zewnętrznej. Errbit grupuje zduplikowane powiadomienia w pojedyncze rekordy błędów, obsługuje reguły powiadomień dla poszczególnych aplikacji i integruje się z GitHub, GitLab oraz innymi trackerami problemów, dzięki czemu błędy trafiają bezpośrednio z produkcji do Twojego istniejącego przepływu pracy.
Główne cechy Errbit
Airbrake API kompatybilny
Skieruj dowolny istniejący notyfikator Airbrake na Errbit bez zmian w kodzie — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP i biblioteki społeczności działają od razu po wyjęciu z pudełka.
Inteligentne grupowanie błędów
Konfigurowalne odciski palców deduplikują identyczne wyjątki w różnych wdrożeniach, środowiskach i instancjach, dzięki czemu działasz na podstawie przyczyn źródłowych zamiast powtarzającego się szumu.
Izolacja wielu aplikacji
Śledź błędy z wielu usług w jednej instancji Errbit, z środowiskami dla każdej aplikacji, obserwatorami, progami powiadomień i kontrolą dostępu.
Integracja systemu zgłoszeń
Twórz zgłoszenia GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine i Trac bezpośrednio z błędu Errbit, aby błędy produkcyjne były widoczne w Twoim istniejącym przepływie pracy.
Logowanie OAuth i LDAP
Uwierzytelniaj użytkowników za pomocą GitHub, Google lub LDAP i udostępniaj konta z Twojej organizacji GitHub bez zarządzania oddzielnym magazynem tożsamości.
E-mail i powiadomienia webhook
Powiadamiaj obserwatorów e-mailem o konfigurowalnych progach wystąpienia i wysyłaj powiadomienia do Slacka, HipChata, Campfire lub niestandardowych webhooków dla zespołów stawiających na czat.
Dlaczego warto uruchomić Errbit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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