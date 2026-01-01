Do 69% zniżki na Errbit

Wdróż Errbit jednym kliknięciem.

Narzędzie do przechwytywania błędów hostowane samodzielnie, kompatybilne z Airbrake, dla aplikacji Ruby, Rails, Python, JavaScript i PHP.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Errbit

Errbit to tracker błędów o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany jako bezproblemowy zamiennik dla API Airbrake. Dowolny notyfikator kompatybilny z Airbrake — w tym oficjalny gem dla Ruby i Rails, airbrake-js dla przeglądarek i Node, oraz biblioteki społecznościowe dla Pythona, PHP i innych — może wskazywać na Twoją instancję Errbit zamiast na punkt końcowy SaaS i natychmiast rozpocząć przesyłanie wyjątków, śladów stosu i kontekstu żądań do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego.

Samodzielne hostowanie Errbit na VPS utrzymuje pełne ślady stosu, dane użytkownika i zrzuty parametrów pod Twoją kontrolą, zamiast przekazywać wrażliwe dane produkcyjne usłudze zewnętrznej. Errbit grupuje zduplikowane powiadomienia w pojedyncze rekordy błędów, obsługuje reguły powiadomień dla poszczególnych aplikacji i integruje się z GitHub, GitLab oraz innymi trackerami problemów, dzięki czemu błędy trafiają bezpośrednio z produkcji do Twojego istniejącego przepływu pracy.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Errbit

Airbrake API kompatybilny

Skieruj dowolny istniejący notyfikator Airbrake na Errbit bez zmian w kodzie — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP i biblioteki społeczności działają od razu po wyjęciu z pudełka.

Inteligentne grupowanie błędów

Konfigurowalne odciski palców deduplikują identyczne wyjątki w różnych wdrożeniach, środowiskach i instancjach, dzięki czemu działasz na podstawie przyczyn źródłowych zamiast powtarzającego się szumu.

Izolacja wielu aplikacji

Śledź błędy z wielu usług w jednej instancji Errbit, z środowiskami dla każdej aplikacji, obserwatorami, progami powiadomień i kontrolą dostępu.

Integracja systemu zgłoszeń

Twórz zgłoszenia GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine i Trac bezpośrednio z błędu Errbit, aby błędy produkcyjne były widoczne w Twoim istniejącym przepływie pracy.

Logowanie OAuth i LDAP

Uwierzytelniaj użytkowników za pomocą GitHub, Google lub LDAP i udostępniaj konta z Twojej organizacji GitHub bez zarządzania oddzielnym magazynem tożsamości.

E-mail i powiadomienia webhook

Powiadamiaj obserwatorów e-mailem o konfigurowalnych progach wystąpienia i wysyłaj powiadomienia do Slacka, HipChata, Campfire lub niestandardowych webhooków dla zespołów stawiających na czat.

Dlaczego warto uruchomić Errbit na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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