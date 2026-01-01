Errbit to tracker błędów o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany jako bezproblemowy zamiennik dla API Airbrake. Dowolny notyfikator kompatybilny z Airbrake — w tym oficjalny gem dla Ruby i Rails, airbrake-js dla przeglądarek i Node, oraz biblioteki społecznościowe dla Pythona, PHP i innych — może wskazywać na Twoją instancję Errbit zamiast na punkt końcowy SaaS i natychmiast rozpocząć przesyłanie wyjątków, śladów stosu i kontekstu żądań do ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego.

Samodzielne hostowanie Errbit na VPS utrzymuje pełne ślady stosu, dane użytkownika i zrzuty parametrów pod Twoją kontrolą, zamiast przekazywać wrażliwe dane produkcyjne usłudze zewnętrznej. Errbit grupuje zduplikowane powiadomienia w pojedyncze rekordy błędów, obsługuje reguły powiadomień dla poszczególnych aplikacji i integruje się z GitHub, GitLab oraz innymi trackerami problemów, dzięki czemu błędy trafiają bezpośrednio z produkcji do Twojego istniejącego przepływu pracy.