Wdróż DuckDNS jednym kliknięciem.
Darmowy klient dynamicznego DNS, który automatycznie utrzymuje Twoją domenę skierowaną na Twój aktualny adres IP bez statycznego adresu IP.
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Co możesz zbudować z DuckDNS
Duck DNS to darmowa usługa dynamicznego DNS, której zaufały miliony entuzjastów domowych laboratoriów i osób samodzielnie hostujących usługi, aby utrzymać niezawodny dostęp do serwerów i urządzeń za domowymi połączeniami internetowymi. Większość dostawców usług internetowych (ISP) przypisuje zmieniające się adresy IP, ale Duck DNS rozwiązuje ten problem, stale monitorując Twój publiczny adres IP i aktualizując Twoją wybraną subdomenę w momencie jej zmiany — wszystko bezpłatnie.
Ten szablon uruchamia oficjalny kontener klienta Duck DNS w trybie sieci hosta, zapewniając mu dokładną widoczność IP. Konfiguracja utrzymuje się po ponownym uruchomieniu, dzięki czemu Twoje ustawienia subdomeny i tokena nigdy nie zostaną utracone. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stabilnego dostępu do serwera domowego, projektu Raspberry Pi, czy samodzielnie hostowanej aplikacji VPS, Duck DNS eliminuje potrzebę płacenia za statyczny adres IP lub komercyjną usługę DDNS.
Główne cechy DuckDNS
Automatyczne aktualizacje IP
Wykrywa, kiedy Twój publiczny adres IP się zmienia i natychmiast aktualizuje Twoją subdomenę Duck DNS, zapewniając nieprzerwany dostęp.
Obsługa IPv4 i IPv6
Działa z obiema rodzinami adresów, dzięki czemu Twoja subdomena pozostaje aktualna niezależnie od przypisanej przez Twojego dostawcę internetu wersji protokołu IP.
Wiele subdomen
Zarządza kilkoma subdomenami Duck DNS w jednym kontenerze, dostarczając listę nazw subdomen oddzielonych przecinkami.
Stałe działanie VPS
Działanie na VPS gwarantuje, że aktualizacje są uruchamiane zgodnie z harmonogramem 24/7, nawet gdy domowy sprzęt sieciowy uruchamia się ponownie lub traci zasilanie.
Trwała konfiguracja
Przechowuje Twój token i ustawienia subdomeny w dedykowanym woluminie, aby klient poprawnie wznowił działanie po ponownym uruchomieniu kontenera.
Dlaczego warto uruchomić DuckDNS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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