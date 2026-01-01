Duck DNS to darmowa usługa dynamicznego DNS, której zaufały miliony entuzjastów domowych laboratoriów i osób samodzielnie hostujących usługi, aby utrzymać niezawodny dostęp do serwerów i urządzeń za domowymi połączeniami internetowymi. Większość dostawców usług internetowych (ISP) przypisuje zmieniające się adresy IP, ale Duck DNS rozwiązuje ten problem, stale monitorując Twój publiczny adres IP i aktualizując Twoją wybraną subdomenę w momencie jej zmiany — wszystko bezpłatnie.

Ten szablon uruchamia oficjalny kontener klienta Duck DNS w trybie sieci hosta, zapewniając mu dokładną widoczność IP. Konfiguracja utrzymuje się po ponownym uruchomieniu, dzięki czemu Twoje ustawienia subdomeny i tokena nigdy nie zostaną utracone. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz stabilnego dostępu do serwera domowego, projektu Raspberry Pi, czy samodzielnie hostowanej aplikacji VPS, Duck DNS eliminuje potrzebę płacenia za statyczny adres IP lub komercyjną usługę DDNS.