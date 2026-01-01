ClickHouse to otwarty system zarządzania kolumnową bazą danych, zbudowany specjalnie do przetwarzania analitycznego online — uruchamiający zapytania agregujące na miliardach wierszy w milisekundach, bez wstępnie obliczonych kostek lub zmaterializowanych widoków. Pierwotnie opracowany w Yandex, a obecnie utrzymywany przez ClickHouse Inc., zasila platformy analityczne, systemy monitorowania i potoki zdarzeń produktowych w firmach od startupów po Cloudflare, Uber i eBay.

Samodzielne hostowanie ClickHouse na Twoim VPS zapewnia backendom aplikacji, panelom analitycznym i narzędziom do monitorowania wysokowydajną warstwę zapytań dla danych dziennika, metryk, zdarzeń użytkownika i obciążeń szeregów czasowych. Wbudowany interfejs użytkownika Play UI zapewnia przeglądarkowy interfejs zapytań, dzięki czemu analitycy mogą pisać SQL bez instalowania klienta desktopowego.