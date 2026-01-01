Wdróż ClickHouse jednym kliknięciem.
Open-source kolumnowa baza danych OLAP przeznaczona do analiz w czasie rzeczywistym na miliardach wierszy z milisekundowym opóźnieniem zapytań.
Wybierz plan VPS dla ClickHouse
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ClickHouse
ClickHouse to otwarty system zarządzania kolumnową bazą danych, zbudowany specjalnie do przetwarzania analitycznego online — uruchamiający zapytania agregujące na miliardach wierszy w milisekundach, bez wstępnie obliczonych kostek lub zmaterializowanych widoków. Pierwotnie opracowany w Yandex, a obecnie utrzymywany przez ClickHouse Inc., zasila platformy analityczne, systemy monitorowania i potoki zdarzeń produktowych w firmach od startupów po Cloudflare, Uber i eBay.
Samodzielne hostowanie ClickHouse na Twoim VPS zapewnia backendom aplikacji, panelom analitycznym i narzędziom do monitorowania wysokowydajną warstwę zapytań dla danych dziennika, metryk, zdarzeń użytkownika i obciążeń szeregów czasowych. Wbudowany interfejs użytkownika Play UI zapewnia przeglądarkowy interfejs zapytań, dzięki czemu analitycy mogą pisać SQL bez instalowania klienta desktopowego.
Główne cechy ClickHouse
Przechowywanie kolumnowe
Kompresja kolumnowa i układ dysku zapewniają 10- do 100-krotne współczynniki kompresji oraz znacznie szybsze zapytania agregujące niż w bazach danych zorientowanych wierszowo.
Rodzina silników MergeTree
Specjalistyczne silniki tabel dla szeregów czasowych, replikowanych danych, sumujących agregatów i obciążeń grafowych optymalizują przechowywanie i zapytania dla każdego przypadku użycia.
Wbudowane Play UI
Uruchamiaj doraźne zapytania SQL bezpośrednio z przeglądarki pod adresem /play z podświetlaniem składni, historią zapytań i wizualizacją wyników.
Widoki zmaterializowane
Przyrostowo utrzymywane wstępnie zagregowane tabele pozwalają obsługiwać zapytania z paneli kontrolnych dla miliardów wierszy z opóźnieniem poniżej sekundy.
Rozproszony i replikowany
Natywna obsługa shardingu między węzłami i replikacji tabel dla wysokiej dostępności bez zewnętrznych usług koordynacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić ClickHouse na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.