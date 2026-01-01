OliveTin to mała, samodzielnie hostowana usługa Go, która zamienia predefiniowane polecenia shella w bezpieczne przyciski uruchamiane jednym kliknięciem w interfejsie webowym. Administrator opisuje każdą akcję w pliku konfiguracyjnym YAML — nazwa, ikona, polecenie, opcjonalne argumenty, opcjonalne okno dialogowe potwierdzenia — a OliveTin renderuje je jako uporządkowany pulpit nawigacyjny, który każdy z dostępem może wywołać bez dotykania terminala.

Samodzielne hostowanie OliveTin na własnym VPS-ie daje nietechnicznym członkom rodziny, młodszym członkom zespołu lub ekranom dotykowym w stylu kiosku kontrolowany podzbiór operacji, które mogą bezpiecznie uruchamiać — zrestartować zablokowaną usługę, wysłać pakiet wake-on-lan, odświeżyć bibliotekę Plex, uruchomić kopię zapasową — bez przekazywania danych uwierzytelniających SSH lub narażania na arbitralne wykonywanie poleceń. Ponieważ OliveTin uruchamia tylko polecenia, które Ty wyraźnie zadeklarowałeś, obszar oddziaływania pozostaje ograniczony przez konfigurację YAML.