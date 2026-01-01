Wdróż OliveTin jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany interfejs użytkownika sieci web, który udostępnia predefiniowane polecenia shella jako bezpieczne przyciski uruchamiane jednym kliknięciem.
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Co możesz zbudować z OliveTin
OliveTin to mała, samodzielnie hostowana usługa Go, która zamienia predefiniowane polecenia shella w bezpieczne przyciski uruchamiane jednym kliknięciem w interfejsie webowym. Administrator opisuje każdą akcję w pliku konfiguracyjnym YAML — nazwa, ikona, polecenie, opcjonalne argumenty, opcjonalne okno dialogowe potwierdzenia — a OliveTin renderuje je jako uporządkowany pulpit nawigacyjny, który każdy z dostępem może wywołać bez dotykania terminala.
Samodzielne hostowanie OliveTin na własnym VPS-ie daje nietechnicznym członkom rodziny, młodszym członkom zespołu lub ekranom dotykowym w stylu kiosku kontrolowany podzbiór operacji, które mogą bezpiecznie uruchamiać — zrestartować zablokowaną usługę, wysłać pakiet wake-on-lan, odświeżyć bibliotekę Plex, uruchomić kopię zapasową — bez przekazywania danych uwierzytelniających SSH lub narażania na arbitralne wykonywanie poleceń. Ponieważ OliveTin uruchamia tylko polecenia, które Ty wyraźnie zadeklarowałeś, obszar oddziaływania pozostaje ograniczony przez konfigurację YAML.
Główne cechy OliveTin
Działania zdefiniowane w YAML
Opisz każde polecenie shella w pliku konfiguracyjnym OliveTin z tytułem, ikoną, opcjonalnymi argumentami i zachowaniem wykonawczym, aby wyrenderować dopracowany pulpit nawigacyjny.
Przyjazny dla dotyku UI
Responsywna aplikacja jednostronicowa zaprojektowana dla telefonów, tabletów i dotykowych ekranów ściennych — idealna do automatyki domowej w stylu kiosku.
Argument i pola rozwijane
Zmień złożone polecenia w listy rozwijane, pola tekstowe lub przełączniki pól wyboru, aby nietechniczni użytkownicy wywoływali je z prawidłowymi parametrami za każdym razem.
Okna dialogowe potwierdzenia
Oznacz wrażliwe działania wymaganymi potwierdzeniami, aby niebezpieczne polecenia wymagały dodatkowego kliknięcia, zanim zostaną wykonane.
Niewielkie zużycie zasobów
Pojedynczy plik binarny Go zużywa tylko kilka MB pamięci RAM i minimalne zasoby procesora, idealny do umieszczenia na VPS-ie obok cięższych usług hostowanych samodzielnie.
Webhook i API
Wywołuj działania zewnętrznie za pośrednictwem webhooków HTTP lub API REST, aby zintegrować OliveTin z automatyzacjami, skryptami i centrami automatyki domowej.
Dlaczego warto uruchomić OliveTin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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