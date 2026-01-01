RosarioSIS to darmowy, otwarty system informacji o uczniach, stworzony dla szkół, okręgów szkolnych i ośrodków szkoleniowych, które potrzebują zarządzać całym cyklem życia ucznia w jednym miejscu. Obejmuje rekrutację, planowanie zajęć, raportowanie ocen, frekwencję, dyscyplinę, rozliczenia, usługi gastronomiczne i ponad tuzin innych modułów — wszystkie dostępne z responsywnego interfejsu internetowego, który działa na telefonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Samodzielne hostowanie RosarioSIS na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane uczniów, oceny i dane finansowe pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za ucznia ani uzależnienia od dostawcy chmury. Wdrożenie obejmuje PostgreSQL i jest wstępnie skonfigurowane z etykietami Traefik do automatycznego routingu HTTPS.