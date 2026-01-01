Wdróż RosarioSIS jednym kliknięciem.
Open-source'owy system informacji studenckiej do zarządzania ocenami, planami zajęć, frekwencją, rozliczeniami i usługami gastronomicznymi.
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Co możesz zbudować z RosarioSIS
RosarioSIS to darmowy, otwarty system informacji o uczniach, stworzony dla szkół, okręgów szkolnych i ośrodków szkoleniowych, które potrzebują zarządzać całym cyklem życia ucznia w jednym miejscu. Obejmuje rekrutację, planowanie zajęć, raportowanie ocen, frekwencję, dyscyplinę, rozliczenia, usługi gastronomiczne i ponad tuzin innych modułów — wszystkie dostępne z responsywnego interfejsu internetowego, który działa na telefonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.
Samodzielne hostowanie RosarioSIS na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane uczniów, oceny i dane finansowe pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za ucznia ani uzależnienia od dostawcy chmury. Wdrożenie obejmuje PostgreSQL i jest wstępnie skonfigurowane z etykietami Traefik do automatycznego routingu HTTPS.
Główne cechy RosarioSIS
Oceny i świadectwa
Śledź zadania, ważone obliczenia ocen, okresy oceniania i generuj drukowalne świadectwa i transkrypcje bezpośrednio z systemu.
Rejestrowanie obecności
Rejestruj codzienną frekwencję i frekwencję na poszczególnych kursach za pomocą niestandardowych kodów, a następnie generuj raporty nieobecności i automatycznie powiadamiaj rodziców e-mailem.
Planowanie i rotacja
Twórz główne harmonogramy, zarządzaj prośbami o kursy i przypisuj uczniów do sekcji z wykrywaniem konfliktów oraz ograniczeniami dotyczącymi sal i nauczycieli.
Rozliczenia i usługi gastronomiczne
Zarządzaj czesnym, fakturami, płatnościami i planami posiłków w stołówce, z indywidualnymi saldami kont uczniów i wyciągami do wydruku.
Portale dla rodziców i uczniów
Zapewnij rodzinom własne loginy, aby przeglądać oceny, plany zajęć, frekwencję i zadania, bez ujawniania przepływów pracy personelu biurowego.
Wielojęzyczny i modułowy
Dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim i innych, z opcjonalnymi wtyczkami do ocen online, transkrypcji i niestandardowych kreatorów raportów.
Dlaczego warto uruchomić RosarioSIS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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