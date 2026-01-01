Wdróż Snac2 jednym kliknięciem.
Minimalistyczny jednoużytkownikowy serwer ActivityPub napisany w przenośnym C do dołączenia do Fediverse przy znikomym zużyciu zasobów.
Wybierz plan VPS dla Snac2
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Snac2
Snac2 to minimalistyczna instancja ActivityPub napisana w przenośnym C bez zależności od bazy danych — wszystkie dane są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku. Zaprojektowana dla osób indywidualnych i małych instancji, federuje z Mastodonem, Pleromą, Pixelfedem i szerszym Fediverse, działając komfortowo na małych instancjach VPS lub komputerach jednopłytkowych.
Samodzielne hostowanie Snac2 daje ci osobistą tożsamość w Fediverse bez polegania na instancjach stron trzecich, które mogą zostać zamknięte, defederować lub zmienić zasady. Architektura jednobinarna, brak bazy danych i kompatybilne z Mastodonem API czynią Snac2 jednym z najlżejszych i najłatwiejszych w utrzymaniu sposobów uczestniczenia w zdecentralizowanych mediach społecznościowych.
Główne cechy Snac2
Nie wymaga bazy danych
Wszystkie posty, obserwujący i konfiguracja są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku — bez konieczności oddzielnej instalacji, konfiguracji czy tworzenia kopii zapasowych MySQL lub PostgreSQL.
Kompatybilność z API Mastodon
Używaj istniejących klientów Mastodon na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne, aby publikować, przeglądać osie czasu i zarządzać powiadomieniami bez konieczności uczenia się nowych narzędzi.
federacja ActivityPub
Obserwuj użytkowników i wchodź z nimi w interakcje na Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma i każdym innym serwerze zgodnym z ActivityPub w Fediverse.
Niewielkie zużycie zasobów
Napisany w przenośnym C jako pojedynczy, statycznie linkowalny plik binarny, Snac2 działa w kilku megabajtach pamięci RAM i w stanie bezczynności zużywa blisko zero procent procesora.
Obsługa wielu użytkowników
Hostuj więcej niż jedno konto na tej samej instancji z wiersza poleceń, przydatne dla rodzin lub małych społeczności dzielących jeden VPS.
Prywatność przede wszystkim
Brak śledzenia, brak analityki, brak skryptów stron trzecich — Twoja oś czasu pozostaje na Twoim VPS, a lista Twoich obserwujących nigdy nie opuszcza Twojego dysku.
Dlaczego warto uruchomić Snac2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.