Snac2 to minimalistyczna instancja ActivityPub napisana w przenośnym C bez zależności od bazy danych — wszystkie dane są przechowywane jako zwykłe pliki na dysku. Zaprojektowana dla osób indywidualnych i małych instancji, federuje z Mastodonem, Pleromą, Pixelfedem i szerszym Fediverse, działając komfortowo na małych instancjach VPS lub komputerach jednopłytkowych.

Samodzielne hostowanie Snac2 daje ci osobistą tożsamość w Fediverse bez polegania na instancjach stron trzecich, które mogą zostać zamknięte, defederować lub zmienić zasady. Architektura jednobinarna, brak bazy danych i kompatybilne z Mastodonem API czynią Snac2 jednym z najlżejszych i najłatwiejszych w utrzymaniu sposobów uczestniczenia w zdecentralizowanych mediach społecznościowych.