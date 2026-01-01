Wdróż MantisBT jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy system śledzenia błędów dla zespołów programistycznych do rejestrowania defektów, zarządzania zgłoszeniami funkcji i koordynowania przepływów pracy projektu.
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Co możesz zbudować z MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) to długoletni, otwarty system śledzenia błędów napisany w PHP, używany przez zespoły programistyczne do rejestrowania błędów, zarządzania zgłoszeniami funkcji i koordynowania pracy w wielu projektach. Zbudowany wokół konfigurowalnych przepływów pracy, szczegółowych uprawnień dla każdego projektu i powiadomień e-mail, koncentruje się na dyscyplinie zarządzania problemami bez zbędnego obciążenia pełnych pakietów do zarządzania projektami.
Samodzielne hostowanie MantisBT utrzymuje zgłoszone defekty, załączniki i wewnętrzne dyskusje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — co jest kluczowe dla organizacji, których raporty o błędach zawierają kroki reprodukcji, dane klientów lub zastrzeżony kod. Ta implementacja jest dostarczana z MariaDB dla trwałej historii problemów i eliminuje koszty licencjonowania na użytkownika pobierane przez wiele komercyjnych systemów śledzenia błędów.
Główne cechy MantisBT
Konfigurowalne przepływy pracy
Zdefiniuj przejścia statusów, stany rozwiązania i zasady dostępu dla każdego projektu, aby narzędzie do śledzenia odzwierciedlało, jak każdy zespół faktycznie przenosi pracę od zgłoszenia do rozwiązania.
Szczegółowe uprawnienia
Kontrola dostępu oparta na rolach na poziomie projektu, kategorii i pola sprawia, że wrażliwe kwestie są widoczne tylko dla osób, które muszą je zobaczyć.
Powiadomienia e-mail
Konfigurowalne reguły e-mail powiadamiają zgłaszających, obsługujących i obserwujących, gdy statusy zgłoszeń się zmieniają, zapewniając, że żadna wada ani prośba o funkcję nie zostanie pominięta.
Niestandardowe pola i filtry
Dodaj dowolne pola niestandardowe do zgłoszeń i zapisuj złożone filtry jako nazwane widoki, aby sortować tysiące raportów bez utraty kontekstu.
Architektura wtyczek
Rozbudowany ekosystem wtyczek rozszerza MantisBT o integrację z kontrolą wersji, dodatkowe metody uwierzytelniania oraz dodatki do raportowania.
REST i SOAP APIs
Zarówno interfejsy REST, jak i SOAP pozwalają na skryptowe tworzenie zgłoszeń, automatyzację sortowania oraz integrację trackera z potokami CI lub narzędziami zewnętrznymi.
Dlaczego warto uruchomić MantisBT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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