MantisBT (Mantis Bug Tracker) to długoletni, otwarty system śledzenia błędów napisany w PHP, używany przez zespoły programistyczne do rejestrowania błędów, zarządzania zgłoszeniami funkcji i koordynowania pracy w wielu projektach. Zbudowany wokół konfigurowalnych przepływów pracy, szczegółowych uprawnień dla każdego projektu i powiadomień e-mail, koncentruje się na dyscyplinie zarządzania problemami bez zbędnego obciążenia pełnych pakietów do zarządzania projektami.

Samodzielne hostowanie MantisBT utrzymuje zgłoszone defekty, załączniki i wewnętrzne dyskusje na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — co jest kluczowe dla organizacji, których raporty o błędach zawierają kroki reprodukcji, dane klientów lub zastrzeżony kod. Ta implementacja jest dostarczana z MariaDB dla trwałej historii problemów i eliminuje koszty licencjonowania na użytkownika pobierane przez wiele komercyjnych systemów śledzenia błędów.