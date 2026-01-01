Notifiarr to samodzielnie hostowany klient dla usługi Notifiarr.com, umożliwiający głęboką integrację między Twoim stosem automatyzacji mediów — w tym Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Plex — a scentralizowanym systemem powiadomień. Działa jako pomost między Twoimi lokalnymi usługami a Notifiarr.com, przekazując zdarzenia, uruchamiając niestandardowe przepływy pracy i dostarczając alerty w czasie rzeczywistym do Discorda, Slacka i innych platform.

Uruchamiając klienta Notifiarr na własnym VPS, zachowujesz pełną kontrolę nad integracjami Twojego stosu mediów bez wystawiania poszczególnych usług na internet. Skonfiguruj wszystko za pomocą przejrzystego interfejsu internetowego, monitoruj stan systemu i kieruj powiadomienia dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.