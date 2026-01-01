Wdróż Notifiarr jednym kliknięciem.
Ujednolicony klient dla Notifiarr.com, który łączy Twój stos mediów z potężnymi przepływami pracy powiadomień i automatyzacji.
Wybierz plan VPS dla Notifiarr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Notifiarr
Notifiarr to samodzielnie hostowany klient dla usługi Notifiarr.com, umożliwiający głęboką integrację między Twoim stosem automatyzacji mediów — w tym Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i Plex — a scentralizowanym systemem powiadomień. Działa jako pomost między Twoimi lokalnymi usługami a Notifiarr.com, przekazując zdarzenia, uruchamiając niestandardowe przepływy pracy i dostarczając alerty w czasie rzeczywistym do Discorda, Slacka i innych platform.
Uruchamiając klienta Notifiarr na własnym VPS, zachowujesz pełną kontrolę nad integracjami Twojego stosu mediów bez wystawiania poszczególnych usług na internet. Skonfiguruj wszystko za pomocą przejrzystego interfejsu internetowego, monitoruj stan systemu i kieruj powiadomienia dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.
Główne cechy Notifiarr
Integracja Starr App
Połącz Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr i inne, aby przekazywać zdarzenia multimedialne i automatycznie uruchamiać niestandardowe powiadomienia.
Powiadomienia Discord
Dostarczaj rozbudowane, konfigurowalne powiadomienia na kanały Discord z grafiką multimedialną, metadanymi i przyciskami akcji.
Monitorowanie Zdrowia Systemu
Monitoruj miejsce na dysku, CPU, pamięć i stan dysków z jednego pulpitu nawigacyjnego z automatycznymi alertami.
Plex i Tautulli Wsparcie
Otrzymuj aktualizacje dotyczące odtwarzanych treści, zdarzenia odtwarzania i powiadomienia o aktywności użytkowników bezpośrednio z Twojego serwera Plex Media Server.
Alerty wieloplatformowe
Kieruj powiadomienia do Slacka, Telegrama, poczty e-mail i innych platform wraz z Discordem w celu elastycznego dostarczania.
Dlaczego warto uruchomić Notifiarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Atlas CMMS
Samodzielnie hostowany CMMS dla zleceń pracy, konserwacji zapobiegawczej i śledzenia zasobów
BunkerM
Kompleksowy broker Mosquitto MQTT z interfejsem webowym, edytorem ACL i monitorowaniem na żywo