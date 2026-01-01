Wdróż Faraday jednym kliknięciem.
Platforma open-source do zarządzania lukami w zabezpieczeniach, która centralizuje ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i usprawnia ich usuwanie dla zespołów ds. bezpieczeństwa.
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Co możesz zbudować z Faraday
Faraday to platforma do zarządzania lukami w zabezpieczeniach klasy korporacyjnej, która zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa ujednoliconą przestrzeń roboczą do wykrywania, śledzenia i usuwania luk w zabezpieczeniach w całej ich infrastrukturze. Integruje się z ponad 80 narzędziami bezpieczeństwa, automatycznie importując i normalizując dane skanowania z różnych skanerów i frameworków testowych, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na analizie, a nie na ręcznym przetwarzaniu danych.
Samodzielne hostowanie Faraday na Twoim VPS zapewnia, że wrażliwe wyniki bezpieczeństwa i ścieżki audytu pozostają pod Twoją pełną kontrolą — spełniając surowe wymagania zgodności w zakresie obsługi danych o lukach w zabezpieczeniach, jednocześnie dostarczając możliwości klasy korporacyjnej bez powtarzających się kosztów platform opartych na chmurze.
Główne cechy Faraday
80+ Integracji Narzędzi
Automatycznie importuje i normalizuje dane o lukach w zabezpieczeniach ze standardowych skanerów branżowych i frameworków testowych, eliminując ręczne agregowanie danych.
Współpraca zespołowa
Wielużytkownikowe obszary robocze z kontrolą dostępu opartą na rolach pozwalają zespołom ds. bezpieczeństwa współpracować przy ocenach i śledzić odpowiedzialność za naprawę w czasie rzeczywistym.
Priorytetyzacja ryzyka
Wbudowany silnik oceny ryzyka i priorytetyzacji pomaga zespołom skupić wysiłki naprawcze na lukach, które stanowią największe rzeczywiste zagrożenie.
Raportowanie zgodności
Niestandardowe szablony raportów i dzienniki audytu pomagają specjalistom ds. zgodności wykazać poprawę stanu bezpieczeństwa i spełnić wymogi regulacyjne.
RESTful API
Pełne REST API umożliwia integrację z potokami CI/CD i narzędziami SIEM, pozwalając zespołom DevSecOps zautomatyzować śledzenie luk w zabezpieczeniach w całym SDLC.
Dlaczego warto uruchomić Faraday na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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