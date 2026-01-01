Faraday to platforma do zarządzania lukami w zabezpieczeniach klasy korporacyjnej, która zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa ujednoliconą przestrzeń roboczą do wykrywania, śledzenia i usuwania luk w zabezpieczeniach w całej ich infrastrukturze. Integruje się z ponad 80 narzędziami bezpieczeństwa, automatycznie importując i normalizując dane skanowania z różnych skanerów i frameworków testowych, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na analizie, a nie na ręcznym przetwarzaniu danych.

Samodzielne hostowanie Faraday na Twoim VPS zapewnia, że wrażliwe wyniki bezpieczeństwa i ścieżki audytu pozostają pod Twoją pełną kontrolą — spełniając surowe wymagania zgodności w zakresie obsługi danych o lukach w zabezpieczeniach, jednocześnie dostarczając możliwości klasy korporacyjnej bez powtarzających się kosztów platform opartych na chmurze.