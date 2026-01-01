Wdróż Pgweb jednym kliknięciem.
Lekka internetowa przeglądarka PostgreSQL bez żadnych zależności, do natychmiastowego przeglądania baz danych z dowolnej nowoczesnej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Pgweb
Pgweb to nowoczesna, wieloplatformowa przeglądarka baz danych PostgreSQL, zbudowana w Go i dystrybuowana jako pojedynczy plik binarny bez zewnętrznych zależności. Zapewnia przejrzysty interfejs internetowy do przeglądania schematów, uruchamiania niestandardowych zapytań SQL i eksportowania danych — bez złożoności tradycyjnych pakietów do zarządzania bazami danych.
Wdrożenie Pgweb na Twoim VPS-ie zapewnia całemu Twojemu zespołowi scentralizowaną, zawsze dostępną przeglądarkę baz danych, zabezpieczoną podstawowym uwierzytelnianiem HTTP. Działa obok Twoich instancji PostgreSQL w sieci prywatnej, zapewniając bezpieczny dostęp do zapytań ad hoc bez ujawniania surowych danych uwierzytelniających bazy danych programistom.
Główne cechy Pgweb
Zero zależności
Wdrożenie w postaci pojedynczego pliku binarnego oznacza, że możesz zacząć przeglądać bazy danych PostgreSQL w kilka sekund, bez wymaganych bibliotek wykonawczych ani pakietów systemowych.
Obsługa wielu sesji
Połącz się z wieloma bazami danych PostgreSQL i przełączaj się między nimi jednocześnie, ułatwiając porównywanie danych między środowiskami.
Eksport danych
Eksportuj tabelę i wyniki zapytań bezpośrednio do formatu CSV, JSON lub XML do analizy w arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach business intelligence.
Połączenia tunelowe SSH
Połącz się bezpiecznie ze zdalnymi bazami danych przez tunele SSH bez publicznego udostępniania portów PostgreSQL ani modyfikowania reguł zapory sieciowej.
Historia zapytań
Automatycznie śledzi wcześniej wykonane instrukcje, dzięki czemu możesz szybko przywołać i ponownie wykorzystać złożone zapytania bez konieczności ich ponownego wpisywania.
Dlaczego warto uruchomić Pgweb na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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