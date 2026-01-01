Do 69% zniżki na Pgweb

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Lekka internetowa przeglądarka PostgreSQL bez żadnych zależności, do natychmiastowego przeglądania baz danych z dowolnej nowoczesnej przeglądarki.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
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8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Pgweb

Pgweb to nowoczesna, wieloplatformowa przeglądarka baz danych PostgreSQL, zbudowana w Go i dystrybuowana jako pojedynczy plik binarny bez zewnętrznych zależności. Zapewnia przejrzysty interfejs internetowy do przeglądania schematów, uruchamiania niestandardowych zapytań SQL i eksportowania danych — bez złożoności tradycyjnych pakietów do zarządzania bazami danych.

Wdrożenie Pgweb na Twoim VPS-ie zapewnia całemu Twojemu zespołowi scentralizowaną, zawsze dostępną przeglądarkę baz danych, zabezpieczoną podstawowym uwierzytelnianiem HTTP. Działa obok Twoich instancji PostgreSQL w sieci prywatnej, zapewniając bezpieczny dostęp do zapytań ad hoc bez ujawniania surowych danych uwierzytelniających bazy danych programistom.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Pgweb

Zero zależności

Wdrożenie w postaci pojedynczego pliku binarnego oznacza, że możesz zacząć przeglądać bazy danych PostgreSQL w kilka sekund, bez wymaganych bibliotek wykonawczych ani pakietów systemowych.

Obsługa wielu sesji

Połącz się z wieloma bazami danych PostgreSQL i przełączaj się między nimi jednocześnie, ułatwiając porównywanie danych między środowiskami.

Eksport danych

Eksportuj tabelę i wyniki zapytań bezpośrednio do formatu CSV, JSON lub XML do analizy w arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach business intelligence.

Połączenia tunelowe SSH

Połącz się bezpiecznie ze zdalnymi bazami danych przez tunele SSH bez publicznego udostępniania portów PostgreSQL ani modyfikowania reguł zapory sieciowej.

Historia zapytań

Automatycznie śledzi wcześniej wykonane instrukcje, dzięki czemu możesz szybko przywołać i ponownie wykorzystać złożone zapytania bez konieczności ich ponownego wpisywania.

Dlaczego warto uruchomić Pgweb na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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