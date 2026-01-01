Pgweb to nowoczesna, wieloplatformowa przeglądarka baz danych PostgreSQL, zbudowana w Go i dystrybuowana jako pojedynczy plik binarny bez zewnętrznych zależności. Zapewnia przejrzysty interfejs internetowy do przeglądania schematów, uruchamiania niestandardowych zapytań SQL i eksportowania danych — bez złożoności tradycyjnych pakietów do zarządzania bazami danych.

Wdrożenie Pgweb na Twoim VPS-ie zapewnia całemu Twojemu zespołowi scentralizowaną, zawsze dostępną przeglądarkę baz danych, zabezpieczoną podstawowym uwierzytelnianiem HTTP. Działa obok Twoich instancji PostgreSQL w sieci prywatnej, zapewniając bezpieczny dostęp do zapytań ad hoc bez ujawniania surowych danych uwierzytelniających bazy danych programistom.