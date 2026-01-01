Wdróż Copyparty jednym kliknięciem.
Przenośny serwer plików z dostępem HTTP, WebDAV, SFTP i FTP, możliwością wznowienia przesyłania oraz bez zależności od bazy danych.
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Co możesz zbudować z Copyparty
Copyparty to samodzielnie hostowany serwer plików, który łączy wyjątkową liczbę funkcji w jednym kontenerze bez zewnętrznej bazy danych. Obsługuje pliki przez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP i TFTP jednocześnie, obsługuje fragmentaryczne, wznawialne przesyłanie plików, które przetrwa przerwane połączenia, i zawiera pełną bibliotekę multimediów z miniaturami, odtwarzaniem audio i wyszukiwaniem pełnotekstowym.
Samodzielne hostowanie Copyparty na własnym VPS-ie daje Ci prywatną platformę do udostępniania plików, która działa z dowolnym standardowym klientem — od przeglądarki, przez Eksplorator Windows, po FileZilla — bez uzależnienia od dostawcy i cyklicznych opłat za przechowywanie. Ponieważ wszystko działa w jednym kontenerze z danymi przechowywanymi bezpośrednio w systemie plików, kopie zapasowe i migracje są proste.
Główne cechy Copyparty
Wieloprotokołowy Dostęp
Udostępniaj pliki jednocześnie przez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP i TFTP, dzięki czemu każdy klient — przeglądarka, menedżer plików lub narzędzie CLI — łączy się, używając swojego natywnego protokołu.
Wznawialne przesyłanie
Obsługa przesyłania fragmentami umożliwia automatyczne wznowienie dużych transferów plików po przerwach w sieci, bez rozpoczynania od nowa.
Wbudowana Biblioteka mediów
Automatycznie generuje miniatury i wyodrębnia metadane dla plików audio i wideo, przekształcając Twój serwer plików w przeglądalną kolekcję multimediów.
Deduplikacja plików
Deduplikacja oparta na haszowaniu wykrywa identyczne pliki podczas przesyłania i przechowuje tylko jedną kopię, oszczędzając miejsce na dysku bez ręcznej pracy.
Nie wymaga bazy danych
Wszystkie dane znajdują się bezpośrednio w systemie plików — bez konieczności zarządzania, tworzenia kopii zapasowych lub migracji PostgreSQL, MySQL czy Redis obok Twoich plików.
Dlaczego warto uruchomić Copyparty na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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