Do 69% zniżki na Copyparty

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Przenośny serwer plików z dostępem HTTP, WebDAV, SFTP i FTP, możliwością wznowienia przesyłania oraz bez zależności od bazy danych.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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Wdróż Copyparty jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Copyparty

Copyparty to samodzielnie hostowany serwer plików, który łączy wyjątkową liczbę funkcji w jednym kontenerze bez zewnętrznej bazy danych. Obsługuje pliki przez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP i TFTP jednocześnie, obsługuje fragmentaryczne, wznawialne przesyłanie plików, które przetrwa przerwane połączenia, i zawiera pełną bibliotekę multimediów z miniaturami, odtwarzaniem audio i wyszukiwaniem pełnotekstowym.

Samodzielne hostowanie Copyparty na własnym VPS-ie daje Ci prywatną platformę do udostępniania plików, która działa z dowolnym standardowym klientem — od przeglądarki, przez Eksplorator Windows, po FileZilla — bez uzależnienia od dostawcy i cyklicznych opłat za przechowywanie. Ponieważ wszystko działa w jednym kontenerze z danymi przechowywanymi bezpośrednio w systemie plików, kopie zapasowe i migracje są proste.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Copyparty

Wieloprotokołowy Dostęp

Udostępniaj pliki jednocześnie przez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP i TFTP, dzięki czemu każdy klient — przeglądarka, menedżer plików lub narzędzie CLI — łączy się, używając swojego natywnego protokołu.

Wznawialne przesyłanie

Obsługa przesyłania fragmentami umożliwia automatyczne wznowienie dużych transferów plików po przerwach w sieci, bez rozpoczynania od nowa.

Wbudowana Biblioteka mediów

Automatycznie generuje miniatury i wyodrębnia metadane dla plików audio i wideo, przekształcając Twój serwer plików w przeglądalną kolekcję multimediów.

Deduplikacja plików

Deduplikacja oparta na haszowaniu wykrywa identyczne pliki podczas przesyłania i przechowuje tylko jedną kopię, oszczędzając miejsce na dysku bez ręcznej pracy.

Nie wymaga bazy danych

Wszystkie dane znajdują się bezpośrednio w systemie plików — bez konieczności zarządzania, tworzenia kopii zapasowych lub migracji PostgreSQL, MySQL czy Redis obok Twoich plików.

Dlaczego warto uruchomić Copyparty na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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