Copyparty to samodzielnie hostowany serwer plików, który łączy wyjątkową liczbę funkcji w jednym kontenerze bez zewnętrznej bazy danych. Obsługuje pliki przez HTTP, WebDAV, SFTP, FTP i TFTP jednocześnie, obsługuje fragmentaryczne, wznawialne przesyłanie plików, które przetrwa przerwane połączenia, i zawiera pełną bibliotekę multimediów z miniaturami, odtwarzaniem audio i wyszukiwaniem pełnotekstowym.

Samodzielne hostowanie Copyparty na własnym VPS-ie daje Ci prywatną platformę do udostępniania plików, która działa z dowolnym standardowym klientem — od przeglądarki, przez Eksplorator Windows, po FileZilla — bez uzależnienia od dostawcy i cyklicznych opłat za przechowywanie. Ponieważ wszystko działa w jednym kontenerze z danymi przechowywanymi bezpośrednio w systemie plików, kopie zapasowe i migracje są proste.