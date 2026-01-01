Wdróż Jellyfin jednym kliknięciem.
Darmowy serwer multimedialny typu open-source do przesyłania strumieniowego Twojej osobistej biblioteki filmów, seriali i muzyki na dowolne urządzenie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Jellyfin
Jellyfin to wiodący darmowy serwer multimediów typu open-source — alternatywa dla Plex i Emby, rozwijana przez społeczność, bez płatnych subskrypcji, śledzenia i blokady dostawcy. Przesyła strumieniowo Twoją osobistą kolekcję multimediów na telefony, tablety, komputery, telewizory Smart TV oraz dedykowane aplikacje na Roku, Android TV, Apple TV i Fire TV z automatycznym pobieraniem metadanych i transkodowaniem sprzętowym.
Samodzielne hostowanie Jellyfin na VPS daje Ci całodobowy dostęp do Twojej biblioteki multimediów z dowolnego miejsca na świecie, z dedykowaną przepustowością dla jednoczesnych strumieni i bez zależności od Twojego domowego połączenia internetowego. Twoje multimedia, historia oglądania i preferencje użytkownika pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą bez żadnych opłat abonamentowych.
Główne cechy Jellyfin
Transkodowanie sprzętowe
Akceleracja Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC i VA-API umożliwia płynne transkodowanie w czasie rzeczywistym dla urządzeń, które nie mogą natywnie odtwarzać formatu źródłowego.
Telewizja na żywo i DVR
Podłącz tunery sieciowe, takie jak HDHomeRun lub źródła M3U, aby oglądać i nagrywać transmisje na żywo bezpośrednio przez interfejs Jellyfin.
Aplikacje wieloplatformowe
Natywne aplikacje dla Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV i Apple TV umożliwiają każdemu urządzeniu domowemu dostęp do biblioteki multimediów bez przeglądarki.
Uprawnienia wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta dla członków rodziny z indywidualnymi bibliotekami, kontrolą rodzicielską i filtrami oceny treści dla każdego użytkownika.
Sesje SyncPlay
Oglądaj te same treści jednocześnie ze zdalnymi znajomymi lub rodziną z zsynchronizowanym odtwarzaniem i wspólną kolejką.
Dlaczego warto uruchomić Jellyfin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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