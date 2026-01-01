Jellyfin to wiodący darmowy serwer multimediów typu open-source — alternatywa dla Plex i Emby, rozwijana przez społeczność, bez płatnych subskrypcji, śledzenia i blokady dostawcy. Przesyła strumieniowo Twoją osobistą kolekcję multimediów na telefony, tablety, komputery, telewizory Smart TV oraz dedykowane aplikacje na Roku, Android TV, Apple TV i Fire TV z automatycznym pobieraniem metadanych i transkodowaniem sprzętowym.

Samodzielne hostowanie Jellyfin na VPS daje Ci całodobowy dostęp do Twojej biblioteki multimediów z dowolnego miejsca na świecie, z dedykowaną przepustowością dla jednoczesnych strumieni i bez zależności od Twojego domowego połączenia internetowego. Twoje multimedia, historia oglądania i preferencje użytkownika pozostają całkowicie pod Twoją kontrolą bez żadnych opłat abonamentowych.