Horilla to w pełni otwartoźródłowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) i CRM, zbudowana na Django i PostgreSQL. Ujednolica cały cykl życia pracownika — rekrutację, wdrażanie, obecność, urlopy, płace, wydajność, helpdesk i odchodzenie z firmy — wraz z wbudowanym systemem CRM do zarządzania lejkiem sprzedażowym i danymi klientów, zastępując kilka narzędzi SaaS jednym, samodzielnie hostowanym stosem.

Samodzielne hostowanie Horilli na własnym serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane pracowników, wynagrodzenia i dane klientów pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za użytkownika. Zachowujesz pełny dostęp do bazy danych dla niestandardowych raportów i integracji, a także swobodę rozszerzania modułów bez czekania na plany rozwoju dostawców.