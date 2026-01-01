Wdróż Horilla jednym kliknięciem.
Darmowa platforma open-source HR i CRM obejmująca pracowników, listy płac, rekrutację i frekwencję.
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Co możesz zbudować z Horilla
Horilla to w pełni otwartoźródłowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) i CRM, zbudowana na Django i PostgreSQL. Ujednolica cały cykl życia pracownika — rekrutację, wdrażanie, obecność, urlopy, płace, wydajność, helpdesk i odchodzenie z firmy — wraz z wbudowanym systemem CRM do zarządzania lejkiem sprzedażowym i danymi klientów, zastępując kilka narzędzi SaaS jednym, samodzielnie hostowanym stosem.
Samodzielne hostowanie Horilli na własnym serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane pracowników, wynagrodzenia i dane klientów pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat za użytkownika. Zachowujesz pełny dostęp do bazy danych dla niestandardowych raportów i integracji, a także swobodę rozszerzania modułów bez czekania na plany rozwoju dostawców.
Główne cechy Horilla
Rekrutacja i wdrożenie
Śledź oferty pracy, procesy rekrutacyjne kandydatów, etapy rozmów kwalifikacyjnych i zadania onboardingowe bez oddzielnego systemu ATS lub narzędzia do onboardingu.
Obecność i urlopy
Zarządzaj harmonogramami zmian, frekwencją biometryczną, uprawnieniami do urlopów i przepływami pracy zatwierdzania w całej sile roboczej.
Wbudowana obsługa płac
Skonfiguruj umowy, dodatki, potrącenia i zasady podatkowe, a następnie uruchom cykle płacowe z generowaniem pasków płac bezpośrednio w Horilla.
Wydajność i cele
Zdefiniuj KPI i OKR, przeprowadzaj cykle informacji zwrotnej 360 stopni i połącz indywidualne cele z celami organizacji.
Zintegrowany CRM
Zarządzaj leadami, szansami sprzedaży, kontami klientów i lejkiem sprzedażowym wraz z danymi HR w jednej, ujednoliconej bazie danych.
Modułowe REST API
Każdy moduł jest dostarczany z udokumentowanym interfejsem API REST do integracji Horilla z dostawcami usług płacowych, systemami tożsamości i narzędziami BI.
Dlaczego warto uruchomić Horilla na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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