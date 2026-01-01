MySpeed to lekkie, samodzielnie hostowane narzędzie do monitorowania testów prędkości, które stale śledzi wydajność Twojego połączenia internetowego. Wykonuje automatyczne testy prędkości według konfigurowalnego harmonogramu, korzystając z Ookla, LibreSpeed lub Cloudflare, a następnie przechowuje wyniki lokalnie w bazie danych SQLite, dzięki czemu możesz analizować trendy na przestrzeni dni, tygodni i miesięcy.

Oprócz surowych pomiarów, MySpeed oferuje interaktywne wykresy, konfigurowalną politykę przechowywania danych, powiadomienia o kondycji za pośrednictwem poczty e-mail, Signal, WhatsApp lub Telegramu, oraz opcjonalne metryki Prometheus do integracji z istniejącymi stosami obserwacyjnymi. Wszystkie dane pozostają na Twoim własnym serwerze — bez analityki stron trzecich, bez zależności od chmury i bez opłat za pojedynczy test.