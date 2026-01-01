Wdróż MySpeed jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker testów prędkości internetu, który uruchamia automatyczne testy i wizualizuje historię Twojego połączenia w czasie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z MySpeed
MySpeed to lekkie, samodzielnie hostowane narzędzie do monitorowania testów prędkości, które stale śledzi wydajność Twojego połączenia internetowego. Wykonuje automatyczne testy prędkości według konfigurowalnego harmonogramu, korzystając z Ookla, LibreSpeed lub Cloudflare, a następnie przechowuje wyniki lokalnie w bazie danych SQLite, dzięki czemu możesz analizować trendy na przestrzeni dni, tygodni i miesięcy.
Oprócz surowych pomiarów, MySpeed oferuje interaktywne wykresy, konfigurowalną politykę przechowywania danych, powiadomienia o kondycji za pośrednictwem poczty e-mail, Signal, WhatsApp lub Telegramu, oraz opcjonalne metryki Prometheus do integracji z istniejącymi stosami obserwacyjnymi. Wszystkie dane pozostają na Twoim własnym serwerze — bez analityki stron trzecich, bez zależności od chmury i bez opłat za pojedynczy test.
Główne cechy MySpeed
Zautomatyzowane testy prędkości
Zaplanuj cykliczne testy, używając wyrażeń cron, aby jakość Twojego połączenia była monitorowana w sposób ciągły bez ręcznej interwencji.
Wielu dostawców testów
Wybierz spośród Ookla, LibreSpeed i Cloudflare jako Twój backend testu prędkości, aby uzyskać dokładne, porównywalne wyniki od dostawcy, któremu ufasz.
Historyczne wykresy
Wizualizuj trendy pobierania, wysyłania i pingu w konfigurowalnych zakresach czasowych, aby wykryć wzorce degradacji i pociągnąć Twojego dostawcę usług internetowych do odpowiedzialności.
Powiadomienia zdrowotne
Otrzymuj powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, Signal, WhatsApp lub Telegram, gdy Twoje połączenie spadnie poniżej zdefiniowanych progów.
Metryki Prometheus
Eksportuj wyniki testów prędkości jako metryki Prometheus, aby zintegrować z pulpitami nawigacyjnymi Grafana wraz z Twoim innym monitoringiem infrastruktury.
Dlaczego warto uruchomić MySpeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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