ShipShipShip to aplikacja typu open-source do zarządzania dziennikiem zmian i planem rozwoju, która pomaga zespołom produktowym udostępniać aktualizacje i zbierać opinie społeczności w jednym miejscu. Zbudowana w oparciu o SvelteKit i Go, łączy dopracowany publiczny dziennik zmian z tablicą administracyjną w stylu kanban, gdzie każde wydanie, poprawka i nadchodzący pomysł znajduje się obok zdobytych głosów i reakcji.

Samodzielne hostowanie ShipShipShip na Twoim VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad listami subskrybentów, danymi uwierzytelniającymi SMTP i danymi zwrotnymi, eliminuje opłaty za miejsce w przypadku hostowanych alternatyw i umożliwia branding publicznej strony za pomocą instalowalnych motywów, które pasują do Twojego produktu.