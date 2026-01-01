Wdróż ShipShipShip jednym kliknięciem.
Lekka, samodzielnie hostowana platforma z rejestrem zmian i planem rozwoju, z głosowaniem społeczności, reakcjami emoji i automatyzacją newslettera.
Wybierz plan VPS dla ShipShipShip
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ShipShipShip
ShipShipShip to aplikacja typu open-source do zarządzania dziennikiem zmian i planem rozwoju, która pomaga zespołom produktowym udostępniać aktualizacje i zbierać opinie społeczności w jednym miejscu. Zbudowana w oparciu o SvelteKit i Go, łączy dopracowany publiczny dziennik zmian z tablicą administracyjną w stylu kanban, gdzie każde wydanie, poprawka i nadchodzący pomysł znajduje się obok zdobytych głosów i reakcji.
Samodzielne hostowanie ShipShipShip na Twoim VPS-ie pozwala zachować kontrolę nad listami subskrybentów, danymi uwierzytelniającymi SMTP i danymi zwrotnymi, eliminuje opłaty za miejsce w przypadku hostowanych alternatyw i umożliwia branding publicznej strony za pomocą instalowalnych motywów, które pasują do Twojego produktu.
Główne cechy ShipShipShip
Głosowanie Społeczności
Odwiedzający głosują na proponowane funkcje, aby zespół mógł priorytetyzować plan działania na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania, zamiast wewnętrznych domysłów.
Reakcje emoji
Osiem typów reakcji pozwala czytelnikom reagować na każdy wpis, dając lekki sygnał bez zmuszania ich do przechodzenia przez proces rejestracji.
Roadmapa Kanban
Tablica „drag-and-drop” z konfigurowalnymi statusami sprawia, że każdy proponowany, będący w toku i dostarczony element jest widoczny dla całego zespołu.
Automatyzacja newslettera
Newslettery oparte na SMTP uruchamiają się automatycznie, gdy wpis zmienia status, dzięki czemu subskrybenci dowiadują się o wydaniach bez ręcznego wysyłania.
Instalowane Motywy
System motywów oparty na manifeście oddziela panel administracyjny od publicznego dziennika zmian, dzięki czemu możesz dokładnie dopasować branding swojego produktu.
RESTful API
Kompletne REST API dla wydarzeń, reakcji, głosów i subskrybentów newslettera ułatwia integrację z narzędziami CI/CD lub marketingowymi.
Dlaczego warto uruchomić ShipShipShip na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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