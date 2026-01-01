Wdróż Cloudreve jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma przechowywania w chmurze z udostępnianiem plików, podglądem online i obsługą wielu użytkowników pod Twoją pełną kontrolą.
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Co możesz zbudować z Cloudreve
Cloudreve to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do przechowywania w chmurze z ponad 27 000 gwiazdek na GitHubie, stworzona, aby zapewnić osobom prywatnym i zespołom prywatny dysk w chmurze, nad którym mają pełną kontrolę. Oferuje dopracowane doświadczenie w stylu Google Drive — przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść”, udostępniane linki, podgląd multimediów online i integrację z pulpitem WebDAV — jednocześnie przechowując każdy plik na infrastrukturze, którą Ty posiadasz.
W przeciwieństwie do komercyjnych usług przechowywania w chmurze, Cloudreve nie nakłada opłat za użytkownika, nie skanuje plików i nie ma limitów przechowywania poza pojemnością dysku Twojego VPS. Obsługuje wiele zapleczy pamięci masowej, w tym dysk lokalny, usługi kompatybilne z S3, OneDrive i Google Drive, pozwalając Ci ujednolicić rozproszoną pamięć masową pod jednym punktem dostępu. To wdrożenie łączy Cloudreve z PostgreSQL i Redis, zapewniając niezawodne przechowywanie metadanych i szybkie przeglądanie plików.
Główne cechy Cloudreve
Wiele zapleczy pamięci masowej
Podłącz dysk lokalny, zasobniki kompatybilne z S3, OneDrive lub Google Drive i zarządzaj całą pamięcią masową z jednego ujednoliconego interfejsu.
Bezpieczne udostępnianie plików
Twórz linki do udostępniania z opcjonalną ochroną hasłem, datami wygaśnięcia i limitami pobierania, aby kontrolować, kto ma dostęp do czego.
Podgląd mediów online
Podglądaj obrazy, filmy, pliki audio, dokumenty i pliki kodu bezpośrednio w przeglądarce bez pobierania.
Dostęp WebDAV do pulpitu
Zamontuj Cloudreve jako dysk sieciowy w systemach Windows, macOS lub Linux w celu natywnej integracji z systemem plików bez dodatkowego oprogramowania.
Wielu użytkowników z limitami
Twórz konta użytkowników z indywidualnymi limitami przestrzeni dyskowej i poziomami uprawnień dla rodzin, zespołów lub klientów.
Dlaczego warto uruchomić Cloudreve na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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