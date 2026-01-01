Cloudreve to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do przechowywania w chmurze z ponad 27 000 gwiazdek na GitHubie, stworzona, aby zapewnić osobom prywatnym i zespołom prywatny dysk w chmurze, nad którym mają pełną kontrolę. Oferuje dopracowane doświadczenie w stylu Google Drive — przesyłanie plików metodą „przeciągnij i upuść”, udostępniane linki, podgląd multimediów online i integrację z pulpitem WebDAV — jednocześnie przechowując każdy plik na infrastrukturze, którą Ty posiadasz.

W przeciwieństwie do komercyjnych usług przechowywania w chmurze, Cloudreve nie nakłada opłat za użytkownika, nie skanuje plików i nie ma limitów przechowywania poza pojemnością dysku Twojego VPS. Obsługuje wiele zapleczy pamięci masowej, w tym dysk lokalny, usługi kompatybilne z S3, OneDrive i Google Drive, pozwalając Ci ujednolicić rozproszoną pamięć masową pod jednym punktem dostępu. To wdrożenie łączy Cloudreve z PostgreSQL i Redis, zapewniając niezawodne przechowywanie metadanych i szybkie przeglądanie plików.