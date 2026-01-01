Statystyki dla Strava to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do analizy danych, który pobiera Twoją pełną historię aktywności Strava i renderuje ją jako interaktywne wykresy, geograficzne mapy ciepła, raporty użycia sprzętu, analizy segmentów i roczne przeglądy — wszystko przechowywane lokalnie na Twoim własnym serwerze. W przeciwieństwie do oficjalnej aplikacji Strava, nigdy nie traci danych historycznych za paywallem i daje Ci pełną własność Twoich rekordów sportowych.

Konfiguracja wymaga aplikacji Strava API (którą można utworzyć bezpłatnie) oraz jednorazowego przepływu autoryzacji OAuth w celu wygenerowania tokena odświeżania. Po połączeniu demon działający w tle automatycznie importuje nowe aktywności i utrzymuje aktualność Twojego pulpitu nawigacyjnego. Do korzystania z tej aplikacji wymagane jest konto Strava.