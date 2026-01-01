Zainstaluj statystyki dla Strava jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany osobisty pulpit nawigacyjny do analizy sportowej, który przekształca Twoje aktywności Strava w szczegółowe statystyki, wykresy i mapy ciepła.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Statistics for Strava
Statystyki dla Strava to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do analizy danych, który pobiera Twoją pełną historię aktywności Strava i renderuje ją jako interaktywne wykresy, geograficzne mapy ciepła, raporty użycia sprzętu, analizy segmentów i roczne przeglądy — wszystko przechowywane lokalnie na Twoim własnym serwerze. W przeciwieństwie do oficjalnej aplikacji Strava, nigdy nie traci danych historycznych za paywallem i daje Ci pełną własność Twoich rekordów sportowych.
Konfiguracja wymaga aplikacji Strava API (którą można utworzyć bezpłatnie) oraz jednorazowego przepływu autoryzacji OAuth w celu wygenerowania tokena odświeżania. Po połączeniu demon działający w tle automatycznie importuje nowe aktywności i utrzymuje aktualność Twojego pulpitu nawigacyjnego. Do korzystania z tej aplikacji wymagane jest konto Strava.
Główne cechy Statistics for Strava
Pulpit nawigacyjny analityki aktywności
Kompleksowe statystyki z interaktywnymi wykresami obejmujące sumy, trendy, rekordy osobiste i obciążenie treningowe dla wszystkich typów aktywności.
Heatmapa geograficzna
Wizualizuj punkty aktywności na geograficznej mapie ciepła, która wykreśla wszystkie zarejestrowane trasy, aby odkryć Twoje ulubione obszary treningowe.
Śledzenie sprzętu i konserwacji
Monitoruj dystans i godziny użytkowania rowerów, butów i sprzętu z harmonogramem konserwacji, aby wiedzieć, kiedy sprzęt wymaga serwisu.
Historia segmentu i wysiłki
Przeglądaj wszystkie Twoje wysiłki w segmentach Strava, rekordy osobiste i postępy w czasie dla każdego segmentu, który przejechałeś lub przebiegłeś.
Strava Rewind
Roczne podsumowanie, które podkreśla Twoje największe osiągnięcia, najdłuższe aktywności i kamienie milowe w fitnessie w danym roku.
Asystent treningu AI
Opcjonalna analiza Twoich danych treningowych zasilana AI, z wnioskami i sugestiami, możliwa do podłączenia do OpenAI, Anthropic lub lokalnego modelu Ollama.
Dlaczego warto uruchomić Statistics for Strava na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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