OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) to darmowe, otwartoźródłowe rozwiązanie do zarządzania zasobami i wdrażania oprogramowania, udoskonalane od 2001 roku. Lekkie agenty zainstalowane na punktach końcowych Windows, Linux, macOS, Android i IBM AIX przesyłają szczegółowe inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania z powrotem do centralnego serwera, podczas gdy skanowanie SNMP i wykrywanie adresów IP rozszerzają widoczność na drukarki, przełączniki, routery i inne urządzenia bezagentowe.

Samodzielne hostowanie OCS Inventory na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym odciskiem palca urządzenia, rekordem licencji i wdrożonym pakietem. Dołączona konsola internetowa, baza danych MySQL i REST API to te same komponenty, których używają przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą IT składającą się z ponad 100 000 urządzeń, bez opłat za poszczególne zasoby i bez zależności od zewnętrznych dostawców SaaS.