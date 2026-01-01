Wdróż OCS Inventory NG w instalacji jednym kliknięciem.
Serwer open source do zarządzania zasobami IT, który śledzi sprzęt, oprogramowanie i wdraża pakiety w całej Twojej flocie.
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Co możesz zbudować z OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) to darmowe, otwartoźródłowe rozwiązanie do zarządzania zasobami i wdrażania oprogramowania, udoskonalane od 2001 roku. Lekkie agenty zainstalowane na punktach końcowych Windows, Linux, macOS, Android i IBM AIX przesyłają szczegółowe inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania z powrotem do centralnego serwera, podczas gdy skanowanie SNMP i wykrywanie adresów IP rozszerzają widoczność na drukarki, przełączniki, routery i inne urządzenia bezagentowe.
Samodzielne hostowanie OCS Inventory na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym odciskiem palca urządzenia, rekordem licencji i wdrożonym pakietem. Dołączona konsola internetowa, baza danych MySQL i REST API to te same komponenty, których używają przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą IT składającą się z ponad 100 000 urządzeń, bez opłat za poszczególne zasoby i bez zależności od zewnętrznych dostawców SaaS.
Główne cechy OCS Inventory NG
Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
Lekkie agenty zbierają szczegółowe dane dotyczące procesora, pamięci, pamięci masowej, urządzeń peryferyjnych i zainstalowanego oprogramowania z punktów końcowych Windows, Linux, macOS, Android i AIX.
Wdrożenie pakietu
Wdrażaj skrypty, instalatory i pakiety konfiguracyjne do agentów przez HTTPS, z kontrolą przepustowości, która skaluje się do flot liczących ponad 100 000 urządzeń.
SNMP i wykrywanie sieci
Skanuj podsieci i wysyłaj zapytania do urządzeń SNMP w celu inwentaryzacji drukarek, przełączników, routerów i innego sprzętu, który nie może uruchomić agenta.
Raporty zgodności licencji
Śledź zainstalowane aplikacje w całej Twojej infrastrukturze i twórz raporty pomiaru oprogramowania, aby zweryfikować wykorzystanie licencji i odnowienia.
REST API i integracje
Wbudowane API REST i wtyczka do synchronizacji GLPI dostarczają dane o zasobach do systemów zgłoszeń, baz CMDB i narzędzi bezpieczeństwa.
Konsola webowa z RBAC
Konsola oparta na przeglądarce z kontrolą dostępu opartą na rolach, uwierzytelnianiem LDAP i CAS oraz konfigurowalnymi pulpitami nawigacyjnymi dla operatorów i audytorów.
Dlaczego warto uruchomić OCS Inventory NG na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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