Wdróż SpacetimeDB jednym kliknięciem.
Relacyjna baza danych i serwer aplikacji w jednym — klienci łączą się bezpośrednio i uruchamiają logikę wewnątrz bazy danych z opóźnieniem poniżej milisekundy.
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Co możesz zbudować z SpacetimeDB
SpacetimeDB eliminuje tradycyjny stos backendowy, łącząc relacyjną bazę danych i serwer aplikacji w jeden proces możliwy do wdrożenia. Zamiast utrzymywać oddzielną warstwę API między Twoimi klientami a danymi, klienci łączą się bezpośrednio ze SpacetimeDB i wykonują logikę po stronie serwera — zwaną modułami — wewnątrz samej bazy danych. Zbudowany w Rust ze stanem w pamięci i trwałością dziennika zapisu z wyprzedzeniem, zapewnia spójne czasy odpowiedzi poniżej milisekundy bez usług pomocniczych.
Samodzielne hostowanie SpacetimeDB na VPS daje Ci dedykowany procesor i pamięć RAM — główne dźwignie wydajności dla jego architektury w pamięci — jednocześnie utrzymując wszystkie dane aplikacji i kod modułów pod Twoją pełną kontrolą bez blokady dostawcy.
Główne cechy SpacetimeDB
Brak oddzielnej warstwy API
Klienci łączą się bezpośrednio z bazą danych i wykonują w niej moduły, zastępując całą warstwę serwerów WWW, kolejek komunikatów i API jednym procesem.
Subskrypcje w czasie rzeczywistym
Klienci subskrybują zmiany w tabelach i natychmiast otrzymują automatyczną synchronizację delty — bez odpytywania, bez oddzielnego serwera WebSocket.
Logika oparta na modułach
Napisz logikę aplikacji po stronie serwera w Rust lub C# i wdróż ją jako skompilowany moduł bezpośrednio do bazy danych, aby zapewnić wysoką wydajność i bezpieczeństwo.
W pamięci z trwałością
Cały stan aplikacji jest przechowywany w pamięci dla szybkich odczytów, podczas gdy dziennik wyprzedzający zapewnia, że dane przetrwają restarty i awarie bez skomplikowanych konfiguracji kopii zapasowych.
Sprawdzony w produkcji
Zasila cały backend BitCraft Online, masowej gry wieloosobowej, gdzie cały stan w czasie rzeczywistym jest zarządzany przez pojedynczą instancję SpacetimeDB.
Dlaczego warto uruchomić SpacetimeDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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