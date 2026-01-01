SpacetimeDB eliminuje tradycyjny stos backendowy, łącząc relacyjną bazę danych i serwer aplikacji w jeden proces możliwy do wdrożenia. Zamiast utrzymywać oddzielną warstwę API między Twoimi klientami a danymi, klienci łączą się bezpośrednio ze SpacetimeDB i wykonują logikę po stronie serwera — zwaną modułami — wewnątrz samej bazy danych. Zbudowany w Rust ze stanem w pamięci i trwałością dziennika zapisu z wyprzedzeniem, zapewnia spójne czasy odpowiedzi poniżej milisekundy bez usług pomocniczych.

Samodzielne hostowanie SpacetimeDB na VPS daje Ci dedykowany procesor i pamięć RAM — główne dźwignie wydajności dla jego architektury w pamięci — jednocześnie utrzymując wszystkie dane aplikacji i kod modułów pod Twoją pełną kontrolą bez blokady dostawcy.