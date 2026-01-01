Wdróż Linkwarden jednym kliknięciem.
Współpracujący menedżer zakładek, który archiwizuje pełne migawki stron internetowych, dzięki czemu zapisane linki nigdy nie wygasają.
Wybierz plan VPS dla Linkwarden
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Linkwarden
Linkwarden to samodzielnie hostowany menedżer zakładek, który rozwiązuje problem martwych linków poprzez automatyczne archiwizowanie pełnych migawek stron — w tym obrazów i formatowania — w momencie zapisywania linku. Twoje zakładki pozostają czytelne latami niezależnie od tego, co stanie się z oryginalnym adresem URL. Kolekcje, tagi, wyróżnienia i adnotacje pozwalają budować ustrukturyzowane bazy wiedzy zamiast płaskich list linków.
Samodzielne hostowanie Linkwarden zapewnia Ci nieograniczone archiwizowanie, ograniczone jedynie pojemnością Twojego serwera VPS, pełną prywatność w zakresie Twoich wzorców przeglądania oraz brak ryzyka utraty lat starannie dobranych zakładek z powodu zamknięcia usługi w chmurze lub zmiany jej modelu cenowego.
Główne cechy Linkwarden
Archiwizacja pełnej strony
Automatycznie przechwytuje kompletne migawki stron z obrazami, dzięki czemu zapisana zawartość jest zachowana, nawet gdy oryginalne strony przestają działać.
Kolekcje i Tagi
Organizuj zakładki w nazwane kolekcje z niestandardowymi tagami i adnotacjami, aby tworzyć uporządkowane, przeszukiwalne bazy wiedzy.
Współpraca wielu użytkowników
Udostępniaj kolekcje współpracownikom i kontroluj dostęp dzięki uprawnieniom dla poszczególnych użytkowników, aby prowadzić badania zespołowe i dzielić się wiedzą.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj zarchiwizowane treści stron, tytuły, opisy i adnotacje, aby natychmiast znaleźć wszystko w swojej kolekcji.
Rozszerzenia przeglądarki
Zapisuj strony bezpośrednio z Chrome lub Firefoxa jednym kliknięciem, a rozszerzenie przechwyci zawartość, zanim zniknie.
Dlaczego warto uruchomić Linkwarden na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym