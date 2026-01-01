Linkwarden to samodzielnie hostowany menedżer zakładek, który rozwiązuje problem martwych linków poprzez automatyczne archiwizowanie pełnych migawek stron — w tym obrazów i formatowania — w momencie zapisywania linku. Twoje zakładki pozostają czytelne latami niezależnie od tego, co stanie się z oryginalnym adresem URL. Kolekcje, tagi, wyróżnienia i adnotacje pozwalają budować ustrukturyzowane bazy wiedzy zamiast płaskich list linków.

Samodzielne hostowanie Linkwarden zapewnia Ci nieograniczone archiwizowanie, ograniczone jedynie pojemnością Twojego serwera VPS, pełną prywatność w zakresie Twoich wzorców przeglądania oraz brak ryzyka utraty lat starannie dobranych zakładek z powodu zamknięcia usługi w chmurze lub zmiany jej modelu cenowego.