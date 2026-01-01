Wdróż CoreControl jednym kliknięciem.
Pulpit nawigacyjny infrastruktury hostowanej samodzielnie do zarządzania serwerami, monitorowania czasu dostępności aplikacji i wizualizacji topologii Twojej sieci.
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Co możesz zbudować z CoreControl
CoreControl to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny infrastruktury, który zapewnia zespołom i osobom indywidualnym ujednolicony widok ich zasobów serwerowych. Śledzi szczegóły sprzętu serwerowego, monitoruje czas dostępności aplikacji z historycznymi zapisami dostępności, generuje schematy sieci i przedstawia metryki CPU, RAM i dysku w czasie rzeczywistym, zbierane przez lekki agent towarzyszący.
W przeciwieństwie do hostowanych usług monitorowania, CoreControl działa w całości na Twoim własnym VPS i przechowuje wszystkie dane w lokalnej bazie danych PostgreSQL. Zespoły mogą organizować serwery i aplikacje w grupy, przypisywać role Właściciela, Administratora lub Użytkownika oraz śledzić stan infrastruktury bez wysyłania danych do usług stron trzecich.
Główne cechy CoreControl
Inwentarz sprzętu serwerowego
Dodawaj i organizuj wszystkie Twoje serwery ze specyfikacjami sprzętowymi, wskaźnikami statusu i szybkimi linkami do paneli zarządzania z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Monitorowanie czasu dostępności aplikacji
Monitoruj status usług self-hosted w czasie rzeczywistym, korzystając z historycznych zapisów dostępności i alertów powiadomień.
Lekki agent metryk
Agent towarzyszący oparty na Go zbiera dane o użyciu procesora, pamięci RAM i dysku z każdego serwera i przesyła metryki do centralnego pulpitu nawigacyjnego bez ciężkich zależności.
Wizualizacja sieci
Generuj wizualne schematy przepływu sieci, aby udokumentować i zrozumieć, w jaki sposób Twoje serwery i usługi wzajemnie się łączą w całej Twojej infrastrukturze.
Role zespołu i dostęp
Zaproś członków zespołu i przypisz role Właściciela, Administratora lub Użytkownika, aby kontrolować, kto może zarządzać infrastrukturą i przeglądać raporty monitorowania.
Dlaczego warto uruchomić CoreControl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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