CoreControl to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny infrastruktury, który zapewnia zespołom i osobom indywidualnym ujednolicony widok ich zasobów serwerowych. Śledzi szczegóły sprzętu serwerowego, monitoruje czas dostępności aplikacji z historycznymi zapisami dostępności, generuje schematy sieci i przedstawia metryki CPU, RAM i dysku w czasie rzeczywistym, zbierane przez lekki agent towarzyszący.

W przeciwieństwie do hostowanych usług monitorowania, CoreControl działa w całości na Twoim własnym VPS i przechowuje wszystkie dane w lokalnej bazie danych PostgreSQL. Zespoły mogą organizować serwery i aplikacje w grupy, przypisywać role Właściciela, Administratora lub Użytkownika oraz śledzić stan infrastruktury bez wysyłania danych do usług stron trzecich.