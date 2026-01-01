Wdróż Duplicati jednym kliknięciem.
Klient typu open-source do tworzenia kopii zapasowych, który za pomocą prostego interfejsu internetowego tworzy zaszyfrowane, przyrostowe kopie zapasowe w usługach przechowywania w chmurze i na zdalnych serwerach.
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Co możesz zbudować z Duplicati
Duplicati to darmowy klient do tworzenia kopii zapasowych o otwartym kodzie źródłowym, który szyfruje dane za pomocą AES-256 przed wysłaniem przyrostowych, deduplikowanych i skompresowanych kopii zapasowych do ponad 20 zapleczy pamięci masowej — w tym Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 oraz standardowych protokołów, takich jak SFTP i WebDAV. Ponieważ wszystko jest szyfrowane po stronie klienta, Twoje dane pozostają prywatne nawet gdy są przechowywane w zewnętrznych usługach chmurowych.
Przejrzysty interfejs internetowy ułatwia konfigurację zadań tworzenia kopii zapasowych, ustawianie zasad przechowywania, weryfikację integralności kopii zapasowych i monitorowanie zaplanowanych uruchomień. Deduplikacja na poziomie bloków i kompresja utrzymują niskie koszty przechowywania nawet w przypadku dużych zbiorów danych. Samodzielne hostowanie Duplicati na VPS-ie zapewnia niezawodny, zawsze aktywny silnik do tworzenia kopii zapasowych, który konsekwentnie wykonuje zaplanowane zadania bez konieczności włączania komputera osobistego.
Główne cechy Duplicati
Szyfrowanie AES-256 po stronie klienta
Szyfruje wszystkie dane, zanim opuszczą Twój serwer, dzięki czemu kopie zapasowe w chmurze stron trzecich pozostają w pełni prywatne.
20+ zapleczy pamięci masowej
Obsługuje Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV i wiele innych miejsc docelowych z jednego interfejsu.
Przyrostowy i zdeduplikowany
Przesyła tylko zmienione bloki po pierwszym uruchomieniu kopii zapasowej, drastycznie zmniejszając zużycie pamięci masowej i przepustowość wysyłania w kolejnych zadaniach.
Elastyczne planowanie
Skonfiguruj automatyczne okna tworzenia kopii zapasowych z zasadami przechowywania, które automatycznie usuwają stare punkty przywracania w celu zarządzania kosztami przechowywania.
Weryfikacja kopii zapasowej
Okresowo testuje integralność kopii zapasowych poprzez przywracanie i porównywanie danych, wykrywając ciche uszkodzenia, zanim staną się problemem z odzyskiwaniem.
Dlaczego warto uruchomić Duplicati na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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