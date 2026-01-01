Duplicati to darmowy klient do tworzenia kopii zapasowych o otwartym kodzie źródłowym, który szyfruje dane za pomocą AES-256 przed wysłaniem przyrostowych, deduplikowanych i skompresowanych kopii zapasowych do ponad 20 zapleczy pamięci masowej — w tym Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 oraz standardowych protokołów, takich jak SFTP i WebDAV. Ponieważ wszystko jest szyfrowane po stronie klienta, Twoje dane pozostają prywatne nawet gdy są przechowywane w zewnętrznych usługach chmurowych.

Przejrzysty interfejs internetowy ułatwia konfigurację zadań tworzenia kopii zapasowych, ustawianie zasad przechowywania, weryfikację integralności kopii zapasowych i monitorowanie zaplanowanych uruchomień. Deduplikacja na poziomie bloków i kompresja utrzymują niskie koszty przechowywania nawet w przypadku dużych zbiorów danych. Samodzielne hostowanie Duplicati na VPS-ie zapewnia niezawodny, zawsze aktywny silnik do tworzenia kopii zapasowych, który konsekwentnie wykonuje zaplanowane zadania bez konieczności włączania komputera osobistego.